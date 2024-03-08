Серия А объявила лучшего тренера февраля

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сегодня, 20:55

признан лучшим тренером февраля в Серии А.

«Болонья» под руководством специалиста выиграла все 5 матчей в чемпионате Италии в прошлом месяце. После 27 туров команда занимает 4-е место в турнире, имея в активе 51 очко.