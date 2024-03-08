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Серия А объявила лучшего тренера февраля

сегодня, 20:55

Тиаго Мотта признан лучшим тренером февраля в Серии А.

«Болонья» под руководством специалиста выиграла все 5 матчей в чемпионате Италии в прошлом месяце. После 27 туров команда занимает 4-е место в турнире, имея в активе 51 очко.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:18
На мой скромный взгляд, лучшим должен был стать Индзаги!!! Интер в феврале одержал победы над такими соперниками как Ювентус, Рома, Аталанта так же попутно хлопнули Лечче и Салерну, это ли не лучший тренер месяца?!
Мотта конечно же молодец, проделал отличную работу с Болоньей и как по мне, он один из тренерских открытий сезона и не только по Серии А, но Индзаги топчик!
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сегодня в 21:03
Вопрос спорный но все может быть...
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