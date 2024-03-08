Серия А объявила лучшего тренера февраля

Тиаго Мотта признан лучшим тренером февраля в Серии А.
«Болонья» под руководством специалиста выиграла все 5 матчей в чемпионате Италии в прошлом месяце. После 27 туров команда занимает 4-е место в турнире, имея в активе 51 очко.
Тиаго Мотта признан лучшим тренером февраля в Серии А.
«Болонья» под руководством специалиста выиграла все 5 матчей в чемпионате Италии в прошлом месяце. После 27 туров команда занимает 4-е место в турнире, имея в активе 51 очко.
Мотта конечно же молодец, проделал отличную работу с Болоньей и как по мне, он один из тренерских открытий сезона и не только по Серии А, но Индзаги топчик!
Мотта конечно же молодец, проделал отличную работу с Болоньей и как по мне, он один из тренерских открытий сезона и не только по Серии А, но Индзаги топчик!