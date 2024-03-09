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Медведев может покинуть «Ростов»

сегодня, 12:39

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, рассказал о вариантах развития карьеры игрока.

Переговоры с «Ростовом» по поводу нового контракта не начались. Может, у Кафанова и есть решение насчёт Никиты, но, возможно, у клуба — пока нет. Может ли Медведев оказаться в другом клубе? Здесь два варианта: либо другой клуб, либо же завершение карьеры. Но я думаю, что завершать ещё рано. Он ещё поиграет. Учитывая то, как Никита провёл зимние сборы, любая команда с удовольствием захочет видеть его у себя.

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Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:30
Пусть не торопится - Это Песьяков пока еще ляпы не включал))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:08
29 лет для вратаря даже ещё не "расцвет"!)
Пахать да пахать, в пример Акинфеев.
e3cjg93zv8y9
e3cjg93zv8y9
сегодня в 13:06
Возможно в ФНЛ кто то им и заинтересуется...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:55
Или играть, или лавку полировать... Третьего не дано
Гость
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