Медведев может покинуть «Ростов»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» , рассказал о вариантах развития карьеры игрока.

Переговоры с «Ростовом» по поводу нового контракта не начались. Может, у Кафанова и есть решение насчёт Никиты, но, возможно, у клуба — пока нет. Может ли Медведев оказаться в другом клубе? Здесь два варианта: либо другой клуб, либо же завершение карьеры. Но я думаю, что завершать ещё рано. Он ещё поиграет. Учитывая то, как Никита провёл зимние сборы, любая команда с удовольствием захочет видеть его у себя.