«Штутгарт» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба

Пресс-служба «Штутгарт» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Себастьяном Хенессом.
Новое соглашение специалиста рассчитано до 2027 года. Прошла сделка действовала до 2025-го.
Пресс-служба «Штутгарт» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Себастьяном Хенессом.
Новое соглашение специалиста рассчитано до 2027 года. Прошла сделка действовала до 2025-го.
А что касается тренера, тренер то молодой как и Алонсо. Его клубная карьера не богатая - играл всего 10 лет в период 2000-2010. Я даже не помню его как игрока. Тренерская карьера тоже не богатая, в основном тренировал команд U19. А в большом футболе всего три года. Молодец! Заслужил этот контракт.
А что касается тренера, тренер то молодой как и Алонсо. Его клубная карьера не богатая - играл всего 10 лет в период 2000-2010. Я даже не помню его как игрока. Тренерская карьера тоже не богатая, в основном тренировал команд U19. А в большом футболе всего три года. Молодец! Заслужил этот контракт.