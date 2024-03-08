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«Штутгарт» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба

сегодня, 12:54

Пресс-служба «Штутгарт» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Себастьяном Хенессом.

Новое соглашение специалиста рассчитано до 2027 года. Прошла сделка действовала до 2025-го.

«Штутгарт» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба

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Все комментарии
y2sursyjyyqe
y2sursyjyyqe
сегодня в 13:44
Все правильно сделало руководство что продлило с ним контракт. Удачи ему на тренерском поприще.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:41
Интересное выражение "прошлая сделка" .... и чем это отличается от контракта?
tzfkyr29pkp5
tzfkyr29pkp5
сегодня в 13:20
Ну что, тренер от Бога.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 13:17
Ну это неудивительно. Штутгарт в этом сезоне уже показал свои лучшие результаты в истории клуба, и это еще не конец сезона. 50 очков за 24 тура - лучший его старт. И команда показывает хорошие результаты по забитым мячам, 55 - больше 2 за игру. Если им повезет и Бавария снова станет терять очки - даже могут взять серебро в Бундеслиге. И мне почему-то кажется, что так и произойдет. Когда Бавария через несколько туров поймет что уже не догонит Байера, будет еще более демотивирован в последних турах. В одном из них есть игра с Штутгартом.

А что касается тренера, тренер то молодой как и Алонсо. Его клубная карьера не богатая - играл всего 10 лет в период 2000-2010. Я даже не помню его как игрока. Тренерская карьера тоже не богатая, в основном тренировал команд U19. А в большом футболе всего три года. Молодец! Заслужил этот контракт.
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