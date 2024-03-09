Медведев об игре с «Уралом»: «Победа не лёгкая, хоть и крупная»

Президент «Зенита» поделился своими впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ .

Победа не лёгкая, хоть и крупная. Но «Урал» хорошо организованная команда, играла перед своими болельщиками, боролась. В первом тайме очень непростая была игра. Поэтому вернуться на первое место в таком матче – это дорогого стоит.

Мы могли выйти на первое место и в предыдущем туре, но не смогли обыграть «Спартак». Сегодня все понимали, что победа возвращает нас на наше привычное место, что и произошло. Как теперь «Зениту» удержать первое место? Играть и побеждать, другого рецепта нет.

Давление из-за конкуренции? Конкуренция – двигатель прогресса. Когда нет конкуренции – нет прогресса. Когда говорят, что у нас не было конкуренции последние пять сезонов – это не так. Она была. В каждом сезоне было очень непросто. Начиная с сезона 2018/19 и заканчивая прошлым. Адаптация Педро и Артура? Все идёт по плану.