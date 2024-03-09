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Медведев об игре с «Уралом»: «Победа не лёгкая, хоть и крупная»

сегодня, 16:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился своими впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ.

Победа не лёгкая, хоть и крупная. Но «Урал» хорошо организованная команда, играла перед своими болельщиками, боролась. В первом тайме очень непростая была игра. Поэтому вернуться на первое место в таком матче – это дорогого стоит.

Мы могли выйти на первое место и в предыдущем туре, но не смогли обыграть «Спартак». Сегодня все понимали, что победа возвращает нас на наше привычное место, что и произошло. Как теперь «Зениту» удержать первое место? Играть и побеждать, другого рецепта нет.

Давление из-за конкуренции? Конкуренция – двигатель прогресса. Когда нет конкуренции – нет прогресса. Когда говорят, что у нас не было конкуренции последние пять сезонов – это не так. Она была. В каждом сезоне было очень непросто. Начиная с сезона 2018/19 и заканчивая прошлым. Адаптация Педро и Артура? Все идёт по плану.

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Все комментарии
qvggqhh4ye6b
qvggqhh4ye6b
сегодня в 19:39
4-1 это лёгкая, разве нет?
Frfr333
Frfr333
сегодня в 19:36
Зенит мужской победил!
ЖФК Зенит тоже сегодня победил спартак 1-0 Красотки!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 17:41
В РПЛ легких побед нет... от слова совсем...
Интерес
Интерес
сегодня в 17:12
Медведев аж вспотел от усилий-так переживал,так переживал! Но на 90+6 минуте вдруг вспомнил,что ещё не поздравил с победой шефа.И его пробил холодный пот...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:52
А кому сейчас легко?...
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