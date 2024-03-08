Кафанов ответил на вопрос, является ли Лунёв лучшим российским вратарём

Тренер вратарей сборной России высказался о голкипере «Карабаха» .

Лунёв — лучший российский вратарь сейчас? Нет, не можем его сравнить с другими голкиперами, потому что он не играет в РПЛ , а другие наши вратари сейчас не играют в еврокубках. Лунёв – лучший российский вратарь, который играет за рубежом. Но так как наши клубы не играют в еврокубках, будет некорректное сравнение.

Будет ли Андрей первым номером в марте в сборной? Когда все вратари приедут на сбор в Новогорск, сначала на них посмотрю на тренировках и побеседую. После этого я определюсь с тем, кто будет играть какой матч и сколько вратарей будут заиграны.