Кафанов ответил на вопрос, является ли Лунёв лучшим российским вратарём

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Карабаха» Андрее Лунёве.
Лунёв — лучший российский вратарь сейчас? Нет, не можем его сравнить с другими голкиперами, потому что он не играет в РПЛ, а другие наши вратари сейчас не играют в еврокубках. Лунёв – лучший российский вратарь, который играет за рубежом. Но так как наши клубы не играют в еврокубках, будет некорректное сравнение.
Будет ли Андрей первым номером в марте в сборной? Когда все вратари приедут на сбор в Новогорск, сначала на них посмотрю на тренировках и побеседую. После этого я определюсь с тем, кто будет играть какой матч и сколько вратарей будут заиграны.
А не главный тренер определяет кто из вратарей будет играть в том или ином матче? Или все же у тренера вратарей последнее слово?
А не главный тренер определяет кто из вратарей будет играть в том или ином матче? Или все же у тренера вратарей последнее слово?
То что пригласили на сбор это хорошо, заметили - отметили его отличную игру
Основным в сборной считаю нужно ставить кого-то помоложе, с расчётом на то что в недалёком будущем будем все-таки играть на международной арене
А для обмена опытом такие люди в сборной нужны
То что пригласили на сбор это хорошо, заметили - отметили его отличную игру
Основным в сборной считаю нужно ставить кого-то помоложе, с расчётом на то что в недалёком будущем будем все-таки играть на международной арене
А для обмена опытом такие люди в сборной нужны
Будь я на месте Кафанова, в подобной ситуации выбрал бы второго.
Нужно смотреть на форму игрока именно в конкретный момент времени.
Прошлые заслуги или названия клубов роль играть не должны...
Будь я на месте Кафанова, в подобной ситуации выбрал бы второго.
Нужно смотреть на форму игрока именно в конкретный момент времени.
Прошлые заслуги или названия клубов роль играть не должны...