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Кафанов ответил на вопрос, является ли Лунёв лучшим российским вратарём

сегодня, 10:33

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Карабаха» Андрее Лунёве.

Лунёв — лучший российский вратарь сейчас? Нет, не можем его сравнить с другими голкиперами, потому что он не играет в РПЛ, а другие наши вратари сейчас не играют в еврокубках. Лунёв – лучший российский вратарь, который играет за рубежом. Но так как наши клубы не играют в еврокубках, будет некорректное сравнение.

Будет ли Андрей первым номером в марте в сборной? Когда все вратари приедут на сбор в Новогорск, сначала на них посмотрю на тренировках и побеседую. После этого я определюсь с тем, кто будет играть какой матч и сколько вратарей будут заиграны.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:48
Лучше - хуже... чушь несусветная. Кому только не придёт в голову сравнивать игру вратарей. Разные условия, разные чемпионаты, разные соперники... Чушь.
112910415
112910415
сегодня в 13:47
осторожный такой ... )
Интерес
Интерес
сегодня в 12:27
Кафанов :"Лучший ли Лунёв? НЕ знаю,но мы с Валерой точно лучшие на постсоветском пространстве"!
avrpnu65vgvf
avrpnu65vgvf
сегодня в 12:04
Понятно, что ничего не понятно)
shlomo
shlomo
сегодня в 11:38
Грамотно ответил никого не принизив...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:34
Я не понимаю, причём здесь еврокубки? Можно участвовать в ЕК и быть там днищем, а можно играть в ФНЛ и тащить команду, творя чудеса в раме.
Будь я на месте Кафанова, в подобной ситуации выбрал бы второго.
Нужно смотреть на форму игрока именно в конкретный момент времени.
Прошлые заслуги или названия клубов роль играть не должны...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 11:18
Андрей нашёл свой клуб и поэтому удачно играет
То что пригласили на сбор это хорошо, заметили - отметили его отличную игру
Основным в сборной считаю нужно ставить кого-то помоложе, с расчётом на то что в недалёком будущем будем все-таки играть на международной арене
А для обмена опытом такие люди в сборной нужны
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:50
«После этого я определюсь с тем, кто будет играть какой матч»

А не главный тренер определяет кто из вратарей будет играть в том или ином матче? Или все же у тренера вратарей последнее слово?
Гость
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