Агент Кастаньо: «У игрока нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо»

Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо, ответил на вопрос об отсутствии игровой практики у футболиста.
Переживает ли Кевин из-за отсутствия игровой практики? Он усердно работает изо дня в день. Кастаньо готов сыграть, когда тренер даст ему шанс. У футболиста нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо. Мы просто ждём, когда ему дадут первый шанс.
Напомним, вчера в матче 20-го тура РПЛ «Краснодар» уступил «Ростову».