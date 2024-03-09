Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Кастаньо: «У игрока нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо»

сегодня, 12:18

Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо, ответил на вопрос об отсутствии игровой практики у футболиста.

Переживает ли Кевин из-за отсутствия игровой практики? Он усердно работает изо дня в день. Кастаньо готов сыграть, когда тренер даст ему шанс. У футболиста нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо. Мы просто ждём, когда ему дадут первый шанс.

Напомним, вчера в матче 20-го тура РПЛ «Краснодар» уступил «Ростову».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Семак оценил состояние газона на стадионе «Урала»
Сегодня, 13:52
Зделар об игре со сборной России: «Такой братский матч»
Сегодня, 10:24
Глебов о матчах с Сербией и Парагваем: «Интересно будет проверить себя»
Сегодня, 10:16
Марсиньо рассказал, почему сделал выбор в пользу «Родины»
Сегодня, 09:55
Кафанов ответил на вопрос, является ли Лунёв лучшим российским вратарём
Вчера, 10:33
Агент Карраскаля заявил, что его клиент может быть лучшим игроком РПЛ
06 марта
Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 14:40
Он не мог на сборах подстроиться под тактику быков. Часто действовал так, как привык, а не так, как Ивич требует. Надеюсь, хоть в кубке выйдет в основе.
6k8pgum9bvku
6k8pgum9bvku
сегодня в 13:10
Пусть покажет себя на тренировках и в дебютном матче...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 12:46
Пора уже показать народу этого игрока в деле!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 