Агент Кастаньо: «У игрока нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо»

Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Колумбии , ответил на вопрос об отсутствии игровой практики у футболиста.

Переживает ли Кевин из-за отсутствия игровой практики? Он усердно работает изо дня в день. Кастаньо готов сыграть, когда тренер даст ему шанс. У футболиста нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо. Мы просто ждём, когда ему дадут первый шанс.