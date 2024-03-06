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Агент Карраскаля заявил, что его клиент может быть лучшим игроком РПЛ

вчера, 16:23

Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля, оценил игру своего клиента.

Мы все знаем, что, когда у Хорхе всё в порядке, он может быть лучшим футболистом лиги, тут никаких сомнений. Ему нужно продолжать в том же духе.

Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года (может быть продлён на год). В текущем сезоне колумбиец сыграл 16 матчей, отдал две голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего атакующего игрока в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:22
Отличный футболист, технарь. Но в игре непостоянен, как дЕвица весной. Матч, как прошедший, может отыграть на отлично и действительно быть лучшим на поле, а в следующем может быть незаметным, как серая мышка в пасмурный день. И ищи не ищи его на поле, а увидишь только тогда, когда производят его замену.
Догадался бы кто-нибудь из журналистов спросить Хорхе об этом непостоянстве. Может, о родине тоскует ? Всё может быть.
nubom
nubom
вчера в 19:22
Тут дело не в хорошей игре Карраскаля, а в отличной работе Лички...
112910415
112910415
вчера в 17:54
имеются легкие сомнения
4awnvq4w88wc
4awnvq4w88wc
вчера в 16:37
Время до конца чемпа есть... посмотрим чем он нас удивит, чтобы быть лучшим.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:25
Сезон весенний только начался,дальше будет видно.
Гость
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