Агент Карраскаля заявил, что его клиент может быть лучшим игроком РПЛ

1709731425

вчера, 16:23

Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника «Динамо» и сборной Колумбии , оценил игру своего клиента.

Мы все знаем, что, когда у Хорхе всё в порядке, он может быть лучшим футболистом лиги, тут никаких сомнений. Ему нужно продолжать в том же духе.