Агент Карраскаля заявил, что его клиент может быть лучшим игроком РПЛ

Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля, оценил игру своего клиента.
Мы все знаем, что, когда у Хорхе всё в порядке, он может быть лучшим футболистом лиги, тут никаких сомнений. Ему нужно продолжать в том же духе.
Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года (может быть продлён на год). В текущем сезоне колумбиец сыграл 16 матчей, отдал две голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего атакующего игрока в 6 миллионов евро.
Догадался бы кто-нибудь из журналистов спросить Хорхе об этом непостоянстве. Может, о родине тоскует ? Всё может быть.
Догадался бы кто-нибудь из журналистов спросить Хорхе об этом непостоянстве. Может, о родине тоскует ? Всё может быть.