Главный тренер «Оренбурга» назвал цель команды на оставшуюся часть сезона

Главный тренер «Оренбурга» рассказал, что цель команды на оставшуюся часть сезона осталась прежней.

Наша цель на сезон остаётся прежней — сохранить прописку в Премьер-Лиге, что очевидно. Нам нужно собрать как можно больше очков, чтобы выбраться из нынешнего положения, которое нас вообще не устраивает. У нас был длинный подготовительный период — полтора месяца мы тренировались, футболисты не жалели себя. Мы надеемся, что плоды нашей работы отобразятся на результатах.