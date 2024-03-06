Главный тренер «Оренбурга» назвал цель команды на оставшуюся часть сезона

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что цель команды на оставшуюся часть сезона осталась прежней.
Наша цель на сезон остаётся прежней — сохранить прописку в Премьер-Лиге, что очевидно. Нам нужно собрать как можно больше очков, чтобы выбраться из нынешнего положения, которое нас вообще не устраивает. У нас был длинный подготовительный период — полтора месяца мы тренировались, футболисты не жалели себя. Мы надеемся, что плоды нашей работы отобразятся на результатах.
Работой руководства в межсезонье я доволен. Мы все объединились для нашей общей цели — спасения от вылета. Что касается новичков, то с Хорди Томпсоном мы полностью сконцентрировались на спортивной составляющей. Личные темы не касаются напрямую клуба. Я видел, что в матче с ЦСКА он старался сделать всё возможное, чтобы помочь команде. Вся эта ситуация на поле не имеет значения.
Напомним, в матче 19-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА.