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Главный тренер «Оренбурга» назвал цель команды на оставшуюся часть сезона

сегодня, 13:25

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что цель команды на оставшуюся часть сезона осталась прежней.

Наша цель на сезон остаётся прежней — сохранить прописку в Премьер-Лиге, что очевидно. Нам нужно собрать как можно больше очков, чтобы выбраться из нынешнего положения, которое нас вообще не устраивает. У нас был длинный подготовительный период — полтора месяца мы тренировались, футболисты не жалели себя. Мы надеемся, что плоды нашей работы отобразятся на результатах.

Работой руководства в межсезонье я доволен. Мы все объединились для нашей общей цели — спасения от вылета. Что касается новичков, то с Хорди Томпсоном мы полностью сконцентрировались на спортивной составляющей. Личные темы не касаются напрямую клуба. Я видел, что в матче с ЦСКА он старался сделать всё возможное, чтобы помочь команде. Вся эта ситуация на поле не имеет значения.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА.

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Все комментарии
ajkdtz6dr6bd
ajkdtz6dr6bd
сегодня в 14:08
Ну хоть о медалях не заикаются, и то ладно.
qnnakw3x3ruy
qnnakw3x3ruy
сегодня в 14:03
Главное не терять очки с основными конкурентами за прописку ....
Вещий
Вещий
сегодня в 13:56
Цели понятны, но такие же цели и у 6 команд внизу таблицы ... удачи в играх и наборе очков!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:50
Нормальная цель, удачи Оренбургу, но мну интерессует состояние Промеса который всю ночь зажигал в одном из ночных клубов ОАЭ
Гость
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