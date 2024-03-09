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Зделар об игре со сборной России: «Такой братский матч»

сегодня, 10:24
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия21.03.2024 Не начался

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Я ещё не знаю, попаду ли в окончательный состав, но это очень хорошо для меня. Потому что я не был в сборной три-четыре года, я рад, что могу вернуться. Матч со сборной России — это супер, потому что я буду играть против Ванька (Облякова), Дивеева, Чалова. Такой братский матч. Да, нужно просто играть. Я чувствую, что будет игра как будто в Сербии.

Напомним, Зделар попал в расширенный состав сборной Сербии.

Ранее полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов поделился ожиданиями от матча против сербов.

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ЦСКА  Зделар Саша
Источник: tass.ru
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Все комментарии
yv34bmwuuq7f
yv34bmwuuq7f
сегодня в 11:41
Такой матч пойдёт на пользу обеим сборным,в особенности нашей
Флудик на стреме
Флудик на стреме
сегодня в 10:43
Ну а результатом, скорее всего, будет мирный счёт 3:3 или 2:2. По братски...
nubom
nubom
сегодня в 10:37
Любопытно о каком результате договорились братушки...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:27
Так и должно быть по идее)
Вещий
Вещий
сегодня в 10:26
Очень нужно чтобы Санек не просто попал в состав но и вышел на поле играть.
Гость
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