Зделар об игре со сборной России: «Такой братский матч»

Полузащитник ЦСКА высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Я ещё не знаю, попаду ли в окончательный состав, но это очень хорошо для меня. Потому что я не был в сборной три-четыре года, я рад, что могу вернуться. Матч со сборной России — это супер, потому что я буду играть против Ванька (Облякова), Дивеева, Чалова. Такой братский матч. Да, нужно просто играть. Я чувствую, что будет игра как будто в Сербии.