Дубль Хуанми помог «Кадису» обыграть «Атлетико»

«Кадис» одолел «Атлетико» в 28-м туре Ла Лиги (2:0).
Хуанми забил на 24-й и 64-й минуте.
После поединка «Кадис» идет на 18-м месте (22 балла), «Атлетико» находится на 4-й строчке (55 очков).
«Кадис» одолел «Атлетико» в 28-м туре Ла Лиги (2:0).
Хуанми забил на 24-й и 64-й минуте.
После поединка «Кадис» идет на 18-м месте (22 балла), «Атлетико» находится на 4-й строчке (55 очков).
Благородно, вдобавок у действительно классно играющего "Атлетика" Бильбао будет больше шансов попасть в ЛЧ) А матрасы пусть в Лиге Европы чалятся.
Благородно, вдобавок у действительно классно играющего "Атлетика" Бильбао будет больше шансов попасть в ЛЧ) А матрасы пусть в Лиге Европы чалятся.