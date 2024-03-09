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Дубль Хуанми помог «Кадису» обыграть «Атлетико»

сегодня, 20:18
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Кадис» одолел «Атлетико» в 28-м туре Ла Лиги (2:0).

Хуанми забил на 24-й и 64-й минуте.

После поединка «Кадис» идет на 18-м месте (22 балла), «Атлетико» находится на 4-й строчке (55 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт diariodecadiz.es
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Все комментарии
Carradona
Carradona
сегодня в 23:46
Я бы этих матрасников проверил на игры на ставках! Сливают аутсайдерам.
by4pwvhbj6u8
by4pwvhbj6u8
сегодня в 22:15
Пожалуй это самая главная сенсация выходных.
CATALONSKY
CATALONSKY ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:49
Красивый поступок значит
Regista_3
Regista_3
сегодня в 20:51
Да ничего не слили, просто это реальный уровень Атлетико прямо сейчас. Команда в плохом состоянии. Ещё и Гризманна нет на котором вся иг8ра держалась.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 20:48
Не стесняйтесь - слили и все это понимают, вон Аналитик верно подвёл итог - пущай играют в ЛЕ.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:41
Что то Атлетико пролетело неожиданно Кадису да еще 2-0.
112910415
112910415
сегодня в 20:41
хм ... Диего Симеоне оплачивается чрезвычайно щедро !.. где результат ?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:33
Яйцетряс задался благородной целью спасти от вылета в Сегунду тонущий "Кадис" и сделал для этого важный шаг.

Благородно, вдобавок у действительно классно играющего "Атлетика" Бильбао будет больше шансов попасть в ЛЧ) А матрасы пусть в Лиге Европы чалятся.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 20:32
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