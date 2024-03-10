Ракитич не планирует возвращаться в сборную Хорватии

Полузащитник клуба «Аль-Шабаб» не планирует возвращаться в сборную Хорватии. Ранее хавбек возобновил карьеру в национальной команде.

Во-первых, я уважаю решение Тони, особенно когда звонит тренер… Мне позвонили, у нас состоялся разговор, это так. Первое, о чем сказали в Хорватии, что если Тони может это сделать, то и у меня получится. Я уже видел это в нескольких интервью, но не думаю об этом. Прежде всего из уважения, поскольку считаю, что парни, которые смогли отобраться на Евро, заслуживают выступить на нем, не правда ли? Они заслуживают поддержки.