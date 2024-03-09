Яго Аспас хочет остаться в «Сельте»

Нападающий надеется остаться в «Сельте» в следующем сезоне.

С момента своего возвращения в «Сельту» я сказал, что собираюсь быть здесь настолько долго, насколько этого захотят в клубе. Я всегда думал о возможности завершить здесь карьеру, эта мысль меня не покидает. Да, был определенный интерес, несколько предложений, но меня это не привлекло.

Я счастлив, нахожусь дома с семьей, родителями и друзьями. Никогда не думал о том, чтобы уехать отсюда.