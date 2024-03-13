Стало известно, останется ли Хави в «Барселоне», если выиграет ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» заявил, что покинет клуб по окончании сезона, даже в случае победы в Лиге чемпионов.

Вы [журналисты] продолжаете спрашивать у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь.

Мое будущее уже определено, мой ответ тот же: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик.