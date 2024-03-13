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Стало известно, останется ли Хави в «Барселоне», если выиграет ЛЧ

вчера, 11:24

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет клуб по окончании сезона, даже в случае победы в Лиге чемпионов.

Вы [журналисты] продолжаете спрашивать у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь.

Мое будущее уже определено, мой ответ тот же: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик.

Ранее каталонцы вышли в 1/4 финала турнира.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 14:47
Если Хави с такой командой , половина состава которая в лазарете , выиграет ЛЧ , то его признают великим тренером и позовут в любой клуб-гранд, как Бавария ,МЮ , ПСЖ ,Челси .
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 11:45
Давно известно, что некоторые журналисты по характеру являются попугаями. Хави не выиграет Лигу чемпионов с таким составом и с такими идеями. Команда прошла дальше потому что соперником был Наполи. Дальше будет трудЬнее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:39
Мне кажется, Хави реально пора отдохнуть, он прямо истериком выглядит уже - уголки губ опущены постоянно.

Тем более, что, думаю, вряд ли Хави придётся такое историческое решение принимать, как уходить из команды после выигрыша ЛЧ, дальше не с мёртвым "Наполи" играть придётся)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:27
уже 158-й раз спрашивают....придумайте новые вопросы))
Гость
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