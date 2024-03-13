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Анри не стал досматривать серию пенальти в матче «Арсенала» и «Порту»

вчера, 14:48
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри не досмотрел серию пенальти в ответном матче «канониров» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 4:2 по пенальти).

Француз не стал смотреть на удар в исполнении игрока «Порту» Галено, вратарь лондонцев Давид Райя отметился в этом эпизоде сэйвом. После игры Анри дал комментарий по теме:

То, как он положил мяч, выглядело сомнительно. Я исполнял такие удары, порой кое-что можно понять по лицу.

Галено не выглядел собранным, не было похоже, что он собирается забить.

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Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:28
Профи знают заранее как всё закончится!
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вчера в 15:02, ред.
Очень интересно, как Тьерри Анри смог так точно определить, что пенальти был не забит нечестно. Возможно, он обладает особыми, только ему известными, навыками наблюдения. В любом случае, его опыт и знания в области футбола делают его мнение весьма авторитетным.
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