Анри не стал досматривать серию пенальти в матче «Арсенала» и «Порту»

Экс-игрок «Арсенала» не досмотрел серию пенальти в ответном матче «канониров» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 4:2 по пенальти).

Француз не стал смотреть на удар в исполнении игрока «Порту» , вратарь лондонцев Давид Райя отметился в этом эпизоде сэйвом. После игры Анри дал комментарий по теме:

То, как он положил мяч, выглядело сомнительно. Я исполнял такие удары, порой кое-что можно понять по лицу.

Галено не выглядел собранным, не было похоже, что он собирается забить.