Фанатов «Аккрингтон Стэнли» возмутило сообщение клуба об увольнении тренера

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вчера, 21:38

«Аккрингтон Стэнли» уступил «Рексхэму» в матче английской Лиги 2, пропустив все голы в первом тайме (0:4).

Руководство клуба уволило главного тренера Джона Коулмана и его помощника Джимми Белла, которые работали в команде в общей сложности около 25 лет (с 1999-го по 2012-й и с 2014-го по 2024-й). «Аккрингтон Стэнли» посвятил этому короткое сообщение на клубном сайте.

«Аккрингтон Стэнли» подтверждает, что Джон Коулман и Джимми Белл были проинформированы о немедленном расторжении их контрактов. Все в клубе благодарят их за многолетнюю службу и желают им всего наилучшего в будущем.

Фанатов это расстроило, один из них написал: