Фанатов «Аккрингтон Стэнли» возмутило сообщение клуба об увольнении тренера

«Аккрингтон Стэнли» уступил «Рексхэму» в матче английской Лиги 2, пропустив все голы в первом тайме (0:4).
Руководство клуба уволило главного тренера Джона Коулмана и его помощника Джимми Белла, которые работали в команде в общей сложности около 25 лет (с 1999-го по 2012-й и с 2014-го по 2024-й). «Аккрингтон Стэнли» посвятил этому короткое сообщение на клубном сайте.
«Аккрингтон Стэнли» подтверждает, что Джон Коулман и Джимми Белл были проинформированы о немедленном расторжении их контрактов.
Все в клубе благодарят их за многолетнюю службу и желают им всего наилучшего в будущем.
Фанатов это расстроило, один из них написал:
И это сообщение посвятили двум людям, которые отдали клубу около 25 лет своей жизни?