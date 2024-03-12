ПСЖ поздравил 101-летнего фаната, который был болбоем на ЧМ-1938

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вчера, 23:54

ПСЖ поздравил 101-летнего болельщика клуба Мориса Эжне.

Мужчине подарили футболку с цифрой 1923 — годом его рождения. Эжне пришёл на стадион ПСЖ вместе со своим сыном и внучкой.

Примечательно, что Эжне был болбоем на чемпионате мира 1938 года, который проходил во Франции.