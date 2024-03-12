ПСЖ поздравил 101-летнего фаната, который был болбоем на ЧМ-1938

ПСЖ поздравил 101-летнего болельщика клуба Мориса Эжне.
Мужчине подарили футболку с цифрой 1923 — годом его рождения. Эжне пришёл на стадион ПСЖ вместе со своим сыном и внучкой.
Примечательно, что Эжне был болбоем на чемпионате мира 1938 года, который проходил во Франции.
по нашему пацаном из ФШМ в салатовой футболке и белых трусах,
на бровке в Лужниках,подающим мячи Стрельцову, Шестерневу,
Численко,Хусаинову...!!! В ФШМ взяли, но не надолго, сам ушел,жалею до сих пор...!
по нашему пацаном из ФШМ в салатовой футболке и белых трусах,
на бровке в Лужниках,подающим мячи Стрельцову, Шестерневу,
Численко,Хусаинову...!!! В ФШМ взяли, но не надолго, сам ушел,жалею до сих пор...!