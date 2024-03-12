Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ поздравил 101-летнего фаната, который был болбоем на ЧМ-1938

вчера, 23:54

ПСЖ поздравил 101-летнего болельщика клуба Мориса Эжне.

Мужчине подарили футболку с цифрой 1923 — годом его рождения. Эжне пришёл на стадион ПСЖ вместе со своим сыном и внучкой.

Примечательно, что Эжне был болбоем на чемпионате мира 1938 года, который проходил во Франции.

ПСЖ поздравил 101-летнего фаната, который был болбоем на ЧМ-1938

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
На матче «Спартак» — «Оренбург» ожидается около 13 000 болельщиков
Вчера, 23:35
Актёр Гэри Олдмен посетил матч «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона»
09 марта Фото
Официально«Факел» реализовал более 10 тысяч абонементов на весеннюю часть сезона РПЛ
05 марта
Фанаты ПСЖ посвятили баннер уходу Мбаппе из клуба
04 марта Фото
Фанатов «Аккрингтон Стэнли» возмутило сообщение клуба об увольнении тренера
03 марта
Матч «Зенит» — «Спартак» установил рекорд посещаемости РПЛ при Fan ID
02 марта
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:29
да обидно((
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:27
...не поверите, в детстве была мечта стать по их нему "болбоем",
по нашему пацаном из ФШМ в салатовой футболке и белых трусах,
на бровке в Лужниках,подающим мячи Стрельцову, Шестерневу,
Численко,Хусаинову...!!! В ФШМ взяли, но не надолго, сам ушел,жалею до сих пор...!
112910415
112910415
сегодня в 06:32
уважение ветерану и долгих лет !
ОПС
ОПС
сегодня в 04:23
Судя по фотографии дед еще довольно бравый. Здоровья! Ждем следующее фото на 102.
Neuron0020
Neuron0020 ответ Гус Пойет (раскрыть)
сегодня в 00:05
Вот почему. Фильм "9 дней тишины". Премьера через пару часов.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:03
Поздравляем!.. 👍
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:55
Молодец дед, всем бы жить так!))
karnager
karnager
вчера в 23:55, ред.
Красавчик
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 