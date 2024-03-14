«Боруссия» Д выиграла у ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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сегодня, 00:53

Дортмундская «Боруссия» обыграла ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

На 3-й минуте Джейдон Санчо открыл счёт. Марко Ройс на 90+5-й забил 2-й мяч хозяев поля.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал турнира.