«Боруссия» Д выиграла у ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» обыграла ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).
На 3-й минуте Джейдон Санчо открыл счёт. Марко Ройс на 90+5-й забил 2-й мяч хозяев поля.
«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал турнира.
БД конечно терял нити игры, но в целом владел преимуществом и победил заслуженно.
А в случае с Де-Йонгом, в конце игры, где он загубил 💯 процентный момент, сработало правило: – «Не забиваешь ты – забивают тебе»…
БД конечно терял нити игры, но в целом владел преимуществом и победил заслуженно.
А в случае с Де-Йонгом, в конце игры, где он загубил 💯 процентный момент, сработало правило: – «Не забиваешь ты – забивают тебе»…
НО на последней минуте Де Йонг должен был сравнивать, просто не попал...
НО на последней минуте Де Йонг должен был сравнивать, просто не попал...