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«Боруссия» Д выиграла у ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

сегодня, 00:53
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» обыграла ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

На 3-й минуте Джейдон Санчо открыл счёт. Марко Ройс на 90+5-й забил 2-й мяч хозяев поля.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

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Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Боруссия» (Дортмунд) в соцсети «X»
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Все комментарии
cgfhnfr12345
cgfhnfr12345
сегодня в 10:15
С Победой любимая БОРУССИЯ ДОРТМУНД , но играть надо смелее , Клопп возвращайся !!!
Рой Макай
Рой Макай ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 08:53
В чем позор заключается?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:52
    vova505
    vova505
    сегодня в 08:43
    Здорово!!
    6vqshq6wuj7a
    6vqshq6wuj7a
    сегодня в 08:34
    Посмотрим теперь уже на игру немцев в 1\4 .... наверное это будет их предел.
    ysphahw78f7q
    ysphahw78f7q
    сегодня в 08:30
    Думал что ПСВ огрызнется в этом матче, но не получилось.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:58
    более-менее предсказуемый результат
    auah67ejpq5n
    auah67ejpq5n
    сегодня в 05:24
    Я ожидал побольше голов в этом матче
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 05:11, ред.
    Итальянский судья конечно оставил определённый негатив, принимая одни решения, тут же менял их на другие, причем все в пользу ПСВ. Мешался под ногами футболистов и гол Фюлькруга, который он отменил с большим удовольствием, мне кажется был забит легально. Ну и ладно, Бог ему судья.
    БД конечно терял нити игры, но в целом владел преимуществом и победил заслуженно.
    А в случае с Де-Йонгом, в конце игры, где он загубил 💯 процентный момент, сработало правило: – «Не забиваешь ты – забивают тебе»…
    j6bye837gabz
    j6bye837gabz
    сегодня в 03:49
    Победили ПСВ, тепер бы им ПСЖ.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:54
    Ожидаемо) С победой БД!))
    НО на последней минуте Де Йонг должен был сравнивать, просто не попал...
    Гость
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