«Зенит» одержал победу над «Динамо» и вышел в следующий раунд Пути РПЛ

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вчера, 22:15

«Зенит» обыграл московское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Дубль в игре оформил Матео Кассьерра, забив на 13-й и 21-й минуте.