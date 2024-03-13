«Зенит» одержал победу над «Динамо» и вышел в следующий раунд Пути РПЛ

«Зенит» обыграл московское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:0).
Дубль в игре оформил Матео Кассьерра, забив на 13-й и 21-й минуте.
По сумме двух встреч клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд Пути РПЛ турнира. «Динамо» сыграет в нижней сетке плей-офф Кубка России.
Тюкавина, там пенальти-то не было ли?
Впрочем, о матче в целом.
В первые 20 минут питерские полностью смяли нас, дважды забили и быстро перевернули ситуацию в противостоянии.
Казалось, Динамо сегодня не сдобровать и не уйти от разгрома.
Однако, не так всё просто..
Возя нас фейсом об тейбл в дебютной четверти матча, хозяева заметно подустали и в дальнейшем были не так активны и не особенно ярки, а Динамо получило некоторые шансы.
В последние же минуты Зенит устал совсем, откровенно прижался к воротам
и мы приблизились к тому, чтобы забить вожделенный мяч и продолжить борьбу.
Но Зенит выстоял и в итоге решил вопрос в основное время.
Для Динамо по этому матчу нашлось серьёзное домашнее задание- думать и искать пути к тому, что делать с Зенитом, когда он сконцентрирован, не мается расслабухой и полностью заряжен на борьбу.
В таком его виде с ним почти невозможно спорить, но ведь надо..)
С питерскими нам играть в этом сезоне ещё, как в чемпе, так возможно и в кубке.
Так что как грицца- до новых встреч в эфире.
По этому матчу есть много мыслей по игрокам, но если их излагать, получится слишком длинная простынка, избавлю от неё уважаемое сообщество)
Ну а Зенит с победой.
Тюкавина, там пенальти-то не было ли?
Впрочем, о матче в целом.
В первые 20 минут питерские полностью смяли нас, дважды забили и быстро перевернули ситуацию в противостоянии.
Казалось, Динамо сегодня не сдобровать и не уйти от разгрома.
Однако, не так всё просто..
Возя нас фейсом об тейбл в дебютной четверти матча, хозяева заметно подустали и в дальнейшем были не так активны и не особенно ярки, а Динамо получило некоторые шансы.
В последние же минуты Зенит устал совсем, откровенно прижался к воротам
и мы приблизились к тому, чтобы забить вожделенный мяч и продолжить борьбу.
Но Зенит выстоял и в итоге решил вопрос в основное время.
Для Динамо по этому матчу нашлось серьёзное домашнее задание- думать и искать пути к тому, что делать с Зенитом, когда он сконцентрирован, не мается расслабухой и полностью заряжен на борьбу.
В таком его виде с ним почти невозможно спорить, но ведь надо..)
С питерскими нам играть в этом сезоне ещё, как в чемпе, так возможно и в кубке.
Так что как грицца- до новых встреч в эфире.
По этому матчу есть много мыслей по игрокам, но если их излагать, получится слишком длинная простынка, избавлю от неё уважаемое сообщество)
Ну а Зенит с победой.
Он вроде бы неплохо провёл предсезонку, но после неё по какой-то загадочной причине заскучал и отрабатывает неудовлетворительно.
Выходя на замены в обоих весенних матчах чемпа, он был ужасен и ленив.
Но Личка верит в него и пробует тащить за уши.
Судя по сегодняшнему матчу- пока не получается, но быстро он вряд ли плюнет.
На Маричаля у Лички большие виды, поскольку парень растёт (даже в основную сборную Уругвая вызван), но места в центре ему сейчас нет, и Личка пробует его в качестве дублёра Скопинцева, который несколько зазнался в последнее время и его приходится немного воспитывать..
Что касается Грулёва- Славка лишь ограниченно годный универсал атаки, он может сыграть слева (это его родная позиция) либо страйкера, а справа он ноль, когда он там, команда считай играет в меньшинстве..
Он вроде бы неплохо провёл предсезонку, но после неё по какой-то загадочной причине заскучал и отрабатывает неудовлетворительно.
Выходя на замены в обоих весенних матчах чемпа, он был ужасен и ленив.
Но Личка верит в него и пробует тащить за уши.
Судя по сегодняшнему матчу- пока не получается, но быстро он вряд ли плюнет.
На Маричаля у Лички большие виды, поскольку парень растёт (даже в основную сборную Уругвая вызван), но места в центре ему сейчас нет, и Личка пробует его в качестве дублёра Скопинцева, который несколько зазнался в последнее время и его приходится немного воспитывать..
Что касается Грулёва- Славка лишь ограниченно годный универсал атаки, он может сыграть слева (это его родная позиция) либо страйкера, а справа он ноль, когда он там, команда считай играет в меньшинстве..
На ход сегодняшнего матча в большей степени повлияла формула проведения этого турнира, позволяющая проигравшей команде на этой стадии продолжить борьбу за трофей. Отсюда и такой настрой соперников, хозяева в присутствии более сорока тысяч своих болельщиков не могли их разочаровать и взяли реванш за поражение в первой игре. Ну а кому повезло больше узнаем в пятницу после жеребьевки, только вот динамовцам уже нельзя будет снова играть в пол-силы, если хотят чего-то добиться в этом году. И вообще, боюсь, что многим сораДникам может не понравиться моя оценка работы Лички, но я пока до сих пор не вижу реализации игроками тренерских идей, нет ни рисунка игры и тактики команды. Те результаты команды, которые достигла команда, это следствие индивидуального мастерства отдельных игроков, а не команды в целом. Единственное, что могу сказать, Личка -пока фартовый, но не гений-тактик и стратег, а на одном везении далеко не уедешь. Но все же верю, что в этом сезоне Динамо что-то завоюет. Болейте за своих, а не против чужих
На ход сегодняшнего матча в большей степени повлияла формула проведения этого турнира, позволяющая проигравшей команде на этой стадии продолжить борьбу за трофей. Отсюда и такой настрой соперников, хозяева в присутствии более сорока тысяч своих болельщиков не могли их разочаровать и взяли реванш за поражение в первой игре. Ну а кому повезло больше узнаем в пятницу после жеребьевки, только вот динамовцам уже нельзя будет снова играть в пол-силы, если хотят чего-то добиться в этом году. И вообще, боюсь, что многим сораДникам может не понравиться моя оценка работы Лички, но я пока до сих пор не вижу реализации игроками тренерских идей, нет ни рисунка игры и тактики команды. Те результаты команды, которые достигла команда, это следствие индивидуального мастерства отдельных игроков, а не команды в целом. Единственное, что могу сказать, Личка -пока фартовый, но не гений-тактик и стратег, а на одном везении далеко не уедешь. Но все же верю, что в этом сезоне Динамо что-то завоюет. Болейте за своих, а не против чужих