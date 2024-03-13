Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2023/2024

«Зенит» одержал победу над «Динамо» и вышел в следующий раунд Пути РПЛ

вчера, 22:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Зенит» обыграл московское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Дубль в игре оформил Матео Кассьерра, забив на 13-й и 21-й минуте.

По сумме двух встреч клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд Пути РПЛ турнира. «Динамо» сыграет в нижней сетке плей-офф Кубка России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Балтика» прошла «Локомотив» в Кубке России, одержав победу по пенальти
Сегодня, 20:13
«Спартак» переиграл «Оренбург» и вышел в следующий раунд Пути РПЛ Кубка
Сегодня, 19:55
«СКА-Хабаровск» прошёл «Сочи» в Кубке России, одержав победу по пенальти
Сегодня, 17:40
«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» и вышел в 1/4 финала ЛЧ КОНКАКАФ
Сегодня, 08:36
«Атлетико» по пенальти обыграл «Интер» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 01:45
ПСЖ переиграл «Ниццу» и вышел в полуфинал Кубка Франции
Сегодня, 01:12
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Владимир Немченков 1 (раскрыть)
сегодня в 14:52
Доброго Здоровья Владимир!
Тыкать незнакомому человеку - признак дурного тона. Если есть, что возразить, по существу комментария, готов выслушать и обсудить, а так провоцировать меня пустыми репликами не надо.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:11
Игра Зенита была хорошей, потому и победили. А оно сыграло не очень.
lotsman
lotsman ответ баск (раскрыть)
сегодня в 08:10
Тюкавин, на 70 мин., хотел навалиться спиной на Нино, чтобы спровоцировать фол, Нино отодвинулся от него и Тюкавин завалился на спину. Нино ещё придержал его, чтобы не сильно ушибся.)
Владимир Немченков 1
Владимир Немченков 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 06:03
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:41
    силён Зенит !
    pfczj7qqb8hx
    pfczj7qqb8hx
    сегодня в 04:41
    Потратили ровно столько сил сколько нужно было что бы пройти дальше.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 00:10
    Прежде всего болельщиков с берегов Невы с победой в домашнем матче над Динамо.
    На ход сегодняшнего матча в большей степени повлияла формула проведения этого турнира, позволяющая проигравшей команде на этой стадии продолжить борьбу за трофей. Отсюда и такой настрой соперников, хозяева в присутствии более сорока тысяч своих болельщиков не могли их разочаровать и взяли реванш за поражение в первой игре. Ну а кому повезло больше узнаем в пятницу после жеребьевки, только вот динамовцам уже нельзя будет снова играть в пол-силы, если хотят чего-то добиться в этом году. И вообще, боюсь, что многим сораДникам может не понравиться моя оценка работы Лички, но я пока до сих пор не вижу реализации игроками тренерских идей, нет ни рисунка игры и тактики команды. Те результаты команды, которые достигла команда, это следствие индивидуального мастерства отдельных игроков, а не команды в целом. Единственное, что могу сказать, Личка -пока фартовый, но не гений-тактик и стратег, а на одном везении далеко не уедешь. Но все же верю, что в этом сезоне Динамо что-то завоюет. Болейте за своих, а не против чужих
    stasil2
    stasil2 ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Хочется заметить как смотрится игра с фанатами. Как энергия виража передаётся на поле игрокам
    баск
    баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:34
    По Гладышеву ситуация непростая..
    Он вроде бы неплохо провёл предсезонку, но после неё по какой-то загадочной причине заскучал и отрабатывает неудовлетворительно.

    Выходя на замены в обоих весенних матчах чемпа, он был ужасен и ленив.
    Но Личка верит в него и пробует тащить за уши.
    Судя по сегодняшнему матчу- пока не получается, но быстро он вряд ли плюнет.

    На Маричаля у Лички большие виды, поскольку парень растёт (даже в основную сборную Уругвая вызван), но места в центре ему сейчас нет, и Личка пробует его в качестве дублёра Скопинцева, который несколько зазнался в последнее время и его приходится немного воспитывать..

    Что касается Грулёва- Славка лишь ограниченно годный универсал атаки, он может сыграть слева (это его родная позиция) либо страйкера, а справа он ноль, когда он там, команда считай играет в меньшинстве..
    rwmjcs3g953k
    rwmjcs3g953k
    вчера в 23:07
    Динамо проиграл заслуженно, играя так себе.
    shur
    shur ответ Garrincha58 (раскрыть)
    вчера в 23:04
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
    вчера в 22:58
    В принципе все правильно написал. Я может быть не совсем в теме, но мне кажется Личка ошибся с составом. Грулев выглядел бы предпочтительнее Гладышева.. А Скопинцев получше Маричаля. Возможно я не прав, но это взгляд со стороны.
    Alexander Zverev
    Alexander Zverev
    вчера в 22:57
    Эх, эх эх, Динамо...
    баск
    баск
    вчера в 22:43, ред.
    Остался один небольшой вопрос- на 70 мин, когда Нино ронял в штрафной
    Тюкавина, там пенальти-то не было ли?

    Впрочем, о матче в целом.
    В первые 20 минут питерские полностью смяли нас, дважды забили и быстро перевернули ситуацию в противостоянии.
    Казалось, Динамо сегодня не сдобровать и не уйти от разгрома.

    Однако, не так всё просто..
    Возя нас фейсом об тейбл в дебютной четверти матча, хозяева заметно подустали и в дальнейшем были не так активны и не особенно ярки, а Динамо получило некоторые шансы.

    В последние же минуты Зенит устал совсем, откровенно прижался к воротам
    и мы приблизились к тому, чтобы забить вожделенный мяч и продолжить борьбу.
    Но Зенит выстоял и в итоге решил вопрос в основное время.

    Для Динамо по этому матчу нашлось серьёзное домашнее задание- думать и искать пути к тому, что делать с Зенитом, когда он сконцентрирован, не мается расслабухой и полностью заряжен на борьбу.
    В таком его виде с ним почти невозможно спорить, но ведь надо..)

    С питерскими нам играть в этом сезоне ещё, как в чемпе, так возможно и в кубке.
    Так что как грицца- до новых встреч в эфире.

    По этому матчу есть много мыслей по игрокам, но если их излагать, получится слишком длинная простынка, избавлю от неё уважаемое сообщество)
    Ну а Зенит с победой.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Все по делу, но это не всегда.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:32
    Зенит с Победой!!!
    Кассьерра заколдованный...скоро голов будет больше чем игр...
    Динамо как то беззубо...соглашусь с комментатором...вроде и владение и мотивация и инициатива...а ни одного момента толкового в конце встречи вспомнить нельзя...

    Семака не красит поведение...
    Как инициатива у Зенита...руки в карманах и улыбка...как у Динамо бежит пожирать судей...

    Зенит по весне вроде не плох...3 игры - 0 пропущенных...
    Но излишний артистизм Клаудиньо и Бариоса при контактах с соперниками не красят игру...

    У меня вроде всё....
    Футбольный вечер в разгаре...всем интересного просмотра !!!
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:27, ред.
    тогда что ты тут делаешь????
    shur
    shur
    вчера в 22:25
    ...бразильское дерби, для фанатов Амазонки!
    LEGGENDARIO
    LEGGENDARIO
    вчера в 22:23
    Через 37 минут настоящий футбол будем смотреть.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 22:23
    За всю игру у Динамо не было не единого шанса забить гол. Итог встречи закономерен.
    nubom
    nubom
    вчера в 22:22
    Оказывается у Зенита все в порядке. Семак рулит...
    Интерес
    Интерес
    вчера в 22:19
    В принципе,вопросов нет.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:18
    В первом тайме все решили. А Динамо как-то беззубо сыграл
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     