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«Борнмут» выиграл у «Лутон Таун», проигрывая после первого тайма 0:3

сегодня, 00:38
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут4 : 3Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон ТаунМатч завершен

«Борнмут» одержал победу над «Лутон Таун» в перенесённом матче 17-го тура АПЛ (4:3).

На 9-й минуте Тахит Чонг открыл счёт. Чидози Огбене на 31-й удвоил преимущество гостей. Росс Баркли на 45+1-й забил 3-й мяч «шляпников». Доминик Соланке на 50-й провёл первый гол хозяев поля. На 62-й «вишни» сократили отставание в счёте — отличился Илья Забарный. Антуан Семеньо на 64-й восстановил равенство, а на 83-й оформил дубль.

«Борнмут» занимает 13-е место в чемпионате Англии, имея в активе 35 очков. «Лутон» находится на 18-й позиции с 21 баллом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:16
Очень интересный футбол показали обе команды, но всё же вишеньки были лучше и если бы не кипер Лутона Камински, то счет был бы разгромнее, а шляпники в своб очередь забили практически всё что создали..
eaw82656b347
eaw82656b347
сегодня в 07:15
Весёленький матч получился, в лучших традициях АПЛ
112910415
112910415
сегодня в 06:01
бедняга Лутон ...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:56
Английская классика футбола, возвращение в игру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:54
Одни напряглись, другие расслабились. А скорее всего и то и другое вместе...
bd6d858n8339
bd6d858n8339
сегодня в 03:23
Это уже не просто камбэк, а камбэчище!
3ks3echpzse2
3ks3echpzse2
сегодня в 01:38
Ну это Лутон не дало удивлятся
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:19
23 гола за последние 6 игр пропустили, футбольная Саша Грей. Учитывая, что там одни поражения, вообще неважно, сколько забили)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:53
Крутая перестрелка)) У ЛУтона частенько такие игры)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:48
Шикарный комбэк .👍 Супер матч.
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