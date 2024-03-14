«Борнмут» выиграл у «Лутон Таун», проигрывая после первого тайма 0:3

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сегодня, 00:38

«Борнмут» одержал победу над «Лутон Таун» в перенесённом матче 17-го тура АПЛ (4:3).

На 9-й минуте Тахит Чонг открыл счёт. Чидози Огбене на 31-й удвоил преимущество гостей. Росс Баркли на 45+1-й забил 3-й мяч «шляпников». Доминик Соланке на 50-й провёл первый гол хозяев поля. На 62-й «вишни» сократили отставание в счёте — отличился Илья Забарный. Антуан Семеньо на 64-й восстановил равенство, а на 83-й оформил дубль.

«Борнмут» занимает 13-е место в чемпионате Англии, имея в активе 35 очков. «Лутон» находится на 18-й позиции с 21 баллом.