«Ахмат» выиграл у «Волгаря» в матче Кубка России

«Волгарь» потерпел поражение от «Ахмата» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:2).
На 28-й минуте Иван Олейников вывел грозненскую команду вперёд. Владимир Ильин на 58-й удвоил преимущество гостей. Тимур Жамалетдинов на 73-й забил единственный мяч в составе астраханцев.
"Платон мне друг, а истина дороже"
Первый тайм, первые тридцать минут - безоговорочное преимущество Ахмата...
Далее стало выравниваться и во втором тайме через минут десять Волгарь просто доминировал. Молодцы ребята, физика на 5+, Ахмат спасло только окончание второго тайма. По концовке игры создалось впечатление, что гости физически ещё не достигли нужных кондиций, их хватило на полтора тайма...
Ближайшие игры покажут... Вратарю Ахмата тоже большой большой респект за эту игру.
Если у кого другое мнение и он смотрел игру, рад буду ознакомиться.
"Платон мне друг, а истина дороже"
Первый тайм, первые тридцать минут - безоговорочное преимущество Ахмата...
Далее стало выравниваться и во втором тайме через минут десять Волгарь просто доминировал. Молодцы ребята, физика на 5+, Ахмат спасло только окончание второго тайма. По концовке игры создалось впечатление, что гости физически ещё не достигли нужных кондиций, их хватило на полтора тайма...
Ближайшие игры покажут... Вратарю Ахмата тоже большой большой респект за эту игру.
Если у кого другое мнение и он смотрел игру, рад буду ознакомиться.