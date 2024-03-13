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«Ахмат» выиграл у «Волгаря» в матче Кубка России

вчера, 17:27
ВолгарьЛоготип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Волгарь» потерпел поражение от «Ахмата» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:2).

На 28-й минуте Иван Олейников вывел грозненскую команду вперёд. Владимир Ильин на 58-й удвоил преимущество гостей. Тимур Жамалетдинов на 73-й забил единственный мяч в составе астраханцев.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:52, ред.
Приятно читать позитивные посты. но...
"Платон мне друг, а истина дороже"
Первый тайм, первые тридцать минут - безоговорочное преимущество Ахмата...
Далее стало выравниваться и во втором тайме через минут десять Волгарь просто доминировал. Молодцы ребята, физика на 5+, Ахмат спасло только окончание второго тайма. По концовке игры создалось впечатление, что гости физически ещё не достигли нужных кондиций, их хватило на полтора тайма...
Ближайшие игры покажут... Вратарю Ахмата тоже большой большой респект за эту игру.
Если у кого другое мнение и он смотрел игру, рад буду ознакомиться.
ABir
ABir
вчера в 20:27
Без сюрпризов, клуб из высшего дивизиона обыгрывает команду ниже классом и продолжает борьбу за трофей. Дальше проходят сильнейшие, значит будет интересней борьба.
drug01
drug01
вчера в 19:20
Ахмат держит марку и мы ему верим всегда!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:08
Молодцы!!!!!
shlomo
shlomo ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:44
Благодарю Вас!
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:44
Без сенсаций... Ставил на Ахмат, Грозный с победой! АХМАТ - СИЛА!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:38
Добрый день. Сняли бан, который был добавлен по просьбе пользователя.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:30
Выиграл тот на кого все и ставили,без сенсаций !
Гость
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