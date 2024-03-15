Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы.
В четвертьфинал турнира вышли: «Милан», «Бенфика», «Марсель», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Рома», «Байер», «Аталанта».
Жеребьёвка следующей стадии пройдёт в пятницу, 15 марта.
Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы.
В четвертьфинал турнира вышли: «Милан», «Бенфика», «Марсель», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Рома», «Байер», «Аталанта».
Жеребьёвка следующей стадии пройдёт в пятницу, 15 марта.
PS Хотелось бы чтобы в 1/4 финала сыграли Байер и Ливерпуль, чтобы Алонсо приехал на энфилд, и был бы шикарный матч с Клоппом........
PS Хотелось бы чтобы в 1/4 финала сыграли Байер и Ливерпуль, чтобы Алонсо приехал на энфилд, и был бы шикарный матч с Клоппом........
Хотелось бы, чтобы два явных фаворита "Байер и "Ливерпуль"
не встретились в уже в четвертьфинале.
Хотелось бы, чтобы два явных фаворита "Байер и "Ливерпуль"
не встретились в уже в четвертьфинале.