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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига Европы 2023/2024

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

сегодня, 01:30

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы.

В четвертьфинал турнира вышли: «Милан», «Бенфика», «Марсель», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Рома», «Байер», «Аталанта».

Жеребьёвка следующей стадии пройдёт в пятницу, 15 марта.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:55
Приветствую! А мне вот Карабах жалко!
alovkem
alovkem
сегодня в 11:43
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DXTK
DXTK
сегодня в 10:02
Рад за Вест Хэм и Ливерпуль, также Байер не без труда но все же прошел Карабах.

PS Хотелось бы чтобы в 1/4 финала сыграли Байер и Ливерпуль, чтобы Алонсо приехал на энфилд, и был бы шикарный матч с Клоппом........
2mcvthq7xtm8
2mcvthq7xtm8
сегодня в 09:51
Вот бы финал Ливерпуль Милан)) или на крайняк с Байером
b9zf25en73e3
b9zf25en73e3
сегодня в 09:50
Вот это состав. В любом случае будут интересные пары.
2zy6qkmx4jza
2zy6qkmx4jza
сегодня в 08:53
Половина команд достойна и в Лиге Чемпионов играть.
chromage
chromage
сегодня в 08:52
Реформация Еврокубков явно пошла на пользу. В ЛЕ такой состав четвертьфиналистов при старой схеме представить было просто сложно.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:41
в ЛЕ команды очень сильные не раз сами играли в ЛЧ допустим играли бы наши командочки явно до этой стадии не добрались бы
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:29
С интересом ожидаем результатов жеребьёвки.
Хотелось бы, чтобы два явных фаворита "Байер и "Ливерпуль"
не встретились в уже в четвертьфинале.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:21
Очень хочется в финале увидеть игру Ливера и Байера.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:06
Хорошая компания собралась.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:03
Байер - Ливерпуль !!! Классный финал бы был .
112910415
112910415
сегодня в 05:51
Клопп заберёт приз !
LOpp
LOpp
сегодня в 05:10
Все клубы из топ-5 + Бенфика. Остальной Европе уже даже 1/4 ЛЕ не светит.
Землянин
Землянин
сегодня в 03:58
Карабах бы смотрелся в такой компании 😁
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 03:50
Ставлю на Байер. Байер выиграет этот турнир.
BarcelonaMD
BarcelonaMD
сегодня в 02:44
Очень интересные Команды однако ! Думаю 98% Ливерпуль возьмёт трофей ! И каждому по 1% Милан и Байер , выйграет этот трофей !
salleeh
salleeh
сегодня в 02:23
Больше всех разочаровал Фрайбург, напоминал табун диких лошадей… Как так можно было проиграть 🤷🏻‍♂️
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:12
Неплохая компания подобралась, у всех есть шансы...
Randomjkee
Randomjkee
сегодня в 01:56
Ливерпуль должен брать этот турнир.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:52
Лидер АПЛ, лидер бундеса, 3 гранда серииА, лидер португальского чемпа, парочка середняка - ЛЕ как ЛЧ теперь уж точно
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:46
Ливерпуль - главный фаворит этого розыгрыша.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:44
Остались команды, которые были выше своих соперников. Байеру и Ливерпулю желаю играть в финале.
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