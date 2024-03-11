Полузащитник «Реала» Браим Диас будет играть за сборную Марокко

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сегодня, 10:29

Полузащитник «Реала» принял решение выступать за сборную Марокко.

По данным источника, Королевская федерация футбола Испании не заинтересована в футболисте. Диас может сыграть дебютный матч за Марокко уже 22 марта против сборной Анголы, если будет вызван.

Напомним, что Браим Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители являются марокканцами.