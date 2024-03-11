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Полузащитник «Реала» Браим Диас будет играть за сборную Марокко

сегодня, 10:29

Полузащитник «Реала» Браим Диас принял решение выступать за сборную Марокко.

По данным источника, Королевская федерация футбола Испании не заинтересована в футболисте. Диас может сыграть дебютный матч за Марокко уже 22 марта против сборной Анголы, если будет вызван.

Напомним, что Браим Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители являются марокканцами.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:44
"Напомним, что Браим Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители являются марокканцами."

Второй раз уже неправильно напоминаете, его мать испанка, отец марокканец.
84cekt2tuu3x
84cekt2tuu3x
сегодня в 12:20
Желает играть в сборной,это нормальное желание каждого футболиста.
f2z2xs388wzp
f2z2xs388wzp
сегодня в 11:36
Ты либо испанец, либо марокканец. Тогда сдавай испанский паспорт. А иметь два гражданства это неправильно.
adekvat
adekvat
сегодня в 10:56
Молодец, почему бы и нет.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:37
Уже 24 годка, пора в сборной играть, но по-видимому в Испанию путь закрыт
sj7cedw2a4cq
sj7cedw2a4cq
сегодня в 10:31
У Марокко и без него банда неплохая
Гость
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