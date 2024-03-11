Полузащитник «Реала» Браим Диас будет играть за сборную Марокко

Полузащитник «Реала» Браим Диас принял решение выступать за сборную Марокко.
По данным источника, Королевская федерация футбола Испании не заинтересована в футболисте. Диас может сыграть дебютный матч за Марокко уже 22 марта против сборной Анголы, если будет вызван.
Напомним, что Браим Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители являются марокканцами.
Второй раз уже неправильно напоминаете, его мать испанка, отец марокканец.
Второй раз уже неправильно напоминаете, его мать испанка, отец марокканец.