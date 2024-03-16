Президент Ассоциации футбола Чили: «В июне есть вариант сыграть с Россией»

Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в 2024 году.

Если будет такая возможность, то мы можем утвердить этот матч не позднее следующей недели. В июне у нас запланирована товарищеская игра с Уругваем, но есть вариант сыграть ещё один матч — со сборной России. Но я не знаю, захочет ли наш главный тренер сыграть два матча до Кубка Америки.

Лично я совсем не против игры между Чили и Россией. Футбол стоит отдельно от всего. Российская команда, конечно, была бы хорошим соперником для нашей сборной.