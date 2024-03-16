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Президент Ассоциации футбола Чили: «В июне есть вариант сыграть с Россией»

вчера, 11:36

Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в 2024 году.

Если будет такая возможность, то мы можем утвердить этот матч не позднее следующей недели. В июне у нас запланирована товарищеская игра с Уругваем, но есть вариант сыграть ещё один матч — со сборной России. Но я не знаю, захочет ли наш главный тренер сыграть два матча до Кубка Америки.

Лично я совсем не против игры между Чили и Россией. Футбол стоит отдельно от всего. Российская команда, конечно, была бы хорошим соперником для нашей сборной.

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Чили  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
q47tpt5ug3wn
q47tpt5ug3wn
вчера в 13:38
Есть желающие сыграть,то это хорошо
shlomo
shlomo
вчера в 11:38
Тут уже скоро очередь из сборных соберется чтобы сыграть с Россией...:))))
Гость
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