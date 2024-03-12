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Объявлена дата матча российских лыжников и биатлонистов с футболистами

вчера, 12:56

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов сообщил о дате проведения товарищеского матча российских лыжников и биатлонистов против футболистов.

Определена дата нашего матча с футболистами. 21 апреля, Москва. Точное место определим позднее. Основные действующие лица подтвердили свое участие. Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Игорь Семшов, Олег Корнаухов, Владислав Радимов, Володя Быстров (тоже скоро согласится). Володька, кстати, единственный, кто не стал сильно издеваться над нашими шансами. Веду переговоры с еще несколькими исполнителями. Лыжники и биатлонисты, нам нужно будет собраться на пару тренировок.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 19:06
Любопытно, как в этом триатлоне будут начисляться зачетные очки...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:25, ред.
На месте ФИФА , УЕФА , МОК и ВАДА , я бы дал России пожизненный бан за извращения в футболе !!! Могли бы ещё сыграть с мальчиками -туберкулёзниками при женском общежитии !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:05, ред.
"Объявлена дата матча российских лыжников и биатлонистов с футболистами"

Минуточку..., минуточку.
А ЦСКА в курсе дела, что им брошена КБ перчатка?)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:32
Пусть играют, с кем хотят, и когда хотят. Только нам - то зачем знать об этом маразме ?
shur
shur ответ a3d8zwwzq8g6 (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
...и можно добавить немного эротики...?!
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:25
...а с кем ? С лыжниками или с биатлонистами?!
112910415
112910415
вчера в 14:18
безумные поступки всегда же вызывают особый интерес !
z9nwb52q9fsf
z9nwb52q9fsf
вчера в 14:11
Интересно а кому это пришло в голову.... попахивает посылом из псих больницы.
vova505
vova505
вчера в 14:03
Какая ахинея ... (((
lotsman
lotsman
вчера в 14:03
Интересно будет посмотреть. Лыжники тоже когда то гоняли мячик, во дворах и на школьных стадионах.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:47
А слабо провести матч с женской командой по синхронному плаванью ?
На красивых девчат лучше посмотреть))).
112910415
112910415
вчера в 13:43
весь мир точно заметит это яркое событие !
shlomo
shlomo
вчера в 13:36
Биатлонисты с винтовками? Уточните.... мало того что лыжники их забегают до смерти и весь прикол в том, что трудно обыграть чувака, у которого в руках винтовка ....:))) ну а так что, извечная российская смекалочка! В свое время блоху подковали, так что сейчас вот так элегантно решается вопрос с практикой для всех спортсменов. Молодцы.

Пи.Си. Я бы еще посмотрел на шахматистов с боксерами на ринге.
a3d8zwwzq8g6
a3d8zwwzq8g6
вчера в 13:29
Товарищеский матч по футболу в лыжах и с винтовками на снегу - это будет интересно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:22
Вот это прорыв, которого ждали.

Дюков наконец-то нашёл, как вывести наш футбол на новый уровень, как минимум, поднять его в рейтинге ФИФА.

Ожидается ряд матчей нашей сборной, которые трудно будет проиграть.

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Особый интерес вызывает матч

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Футбольные функционеры до сих пор не могут определиться, как трактовать пост Нурмагомедова в соцсетях "Если вы выиграете, мы вам после игры ноги переломаем", как мотивационный или же как угрожающий.

Но, подождите, решение найдено, кажется, функционеры уже готовы воспользоваться своей всегда работающей уловкой, что они ничего не видели, которая так хорошо работает в Грозном. "Нам в КДК не поступало никаких жалоб", - отметил Дюков, - "Если поступят, мы обязательно их рассмотрим, конечно, не стоит забывать, что жалобы могут инициировать только сами члены КДК, но мы всегда бдим и не пропустим беспредела."
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:18
— Лыжники и биатлонисты, не забудьте перенести матч на следующую зиму, так как летом у вас вообще не будет шансов бегать по траве на лыжах.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:15
Пусть сыграют с ребятами со двора - увидим истинный класс наших футболистов.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:02
Лучше бы уж первого апреля играли, как раз в честь того, кто придумал такой матч
Гость
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