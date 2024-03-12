"Объявлена дата матча российских лыжников и биатлонистов с футболистами"

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов сообщил о дате проведения товарищеского матча российских лыжников и биатлонистов против футболистов.

Определена дата нашего матча с футболистами. 21 апреля, Москва. Точное место определим позднее. Основные действующие лица подтвердили свое участие. Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Игорь Семшов, Олег Корнаухов, Владислав Радимов, Володя Быстров (тоже скоро согласится). Володька, кстати, единственный, кто не стал сильно издеваться над нашими шансами. Веду переговоры с еще несколькими исполнителями. Лыжники и биатлонисты, нам нужно будет собраться на пару тренировок.