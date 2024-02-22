Экс-вратарь «Ман Сити» Джо Харт объявил о завершении карьеры после сезона

1708610227

вчера, 16:57

Вратарь «Селтика» объявил об уходе из футбола по окончании сезона.

Футболист проинформировал шотландский клуб о своём решении.

Английский голкипер начинал игровую карьеру в «Шрусбери Таун». В 2006 году перешёл в «Манчестер Сити», за который выступал до августа 2018-го. После этого он также играл за «Бернли» и «Тоттенхэм».

В составе «горожан» Джо дважды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14), Кубок Английской Лиги (2013/14, 2015/16), а также по разу побеждал в Кубке (2010/11) и Суперкубке страны (2012).

В команду из Глазго Харт перебрался в августе 2021-го. С «Селтиком» он стал двукратным чемпионом Шотландии (2021/22, 2022/23), столько же раз выигрывал Кубок лиги (2021/22, 2022/23), а также один раз побеждал в национальном Кубке (2022/23).