Экс-вратарь «Ман Сити» Джо Харт объявил о завершении карьеры после сезона

Вратарь «Селтика» Джо Харт объявил об уходе из футбола по окончании сезона.
Футболист проинформировал шотландский клуб о своём решении.
Английский голкипер начинал игровую карьеру в «Шрусбери Таун». В 2006 году перешёл в «Манчестер Сити», за который выступал до августа 2018-го. После этого он также играл за «Бернли» и «Тоттенхэм».
В составе «горожан» Джо дважды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14), Кубок Английской Лиги (2013/14, 2015/16), а также по разу побеждал в Кубке (2010/11) и Суперкубке страны (2012).
В команду из Глазго Харт перебрался в августе 2021-го. С «Селтиком» он стал двукратным чемпионом Шотландии (2021/22, 2022/23), столько же раз выигрывал Кубок лиги (2021/22, 2022/23), а также один раз побеждал в национальном Кубке (2022/23).
Очень он мне понравился как раз после матчи Сити - Тоттенхэм (в каком году не помню). Но отлично помню, как в том матче Харт летал аки пчела, что он там творил, как он всё это отбивал. Сумасшедший матч с его стороны.... думал что у клуба появляется своя локальная легенда. Не без косяков конечно, но запомнился ОЧЕНЬ положительно. Но как-то после прихода Пепа, да и Евро-2016 канул Харт сразу в пропасть....
Ну а так что, прекрасно понимаю Харта, как вратарь, когда ты чувствуешь себя не в своей тарелке даже шаг сделать тяжело в воротах, при кураже порхаешь как бабочка. При всем уважении к Джо, все его проблемы были только в его голове, будь он сильней ментально, все могла бы быть по другому....
Очень он мне понравился как раз после матчи Сити - Тоттенхэм (в каком году не помню). Но отлично помню, как в том матче Харт летал аки пчела, что он там творил, как он всё это отбивал. Сумасшедший матч с его стороны.... думал что у клуба появляется своя локальная легенда. Не без косяков конечно, но запомнился ОЧЕНЬ положительно. Но как-то после прихода Пепа, да и Евро-2016 канул Харт сразу в пропасть....
Ну а так что, прекрасно понимаю Харта, как вратарь, когда ты чувствуешь себя не в своей тарелке даже шаг сделать тяжело в воротах, при кураже порхаешь как бабочка. При всем уважении к Джо, все его проблемы были только в его голове, будь он сильней ментально, все могла бы быть по другому....