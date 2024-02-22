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ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьШотландия. Премьер-лига 2023/2024

Экс-вратарь «Ман Сити» Джо Харт объявил о завершении карьеры после сезона

вчера, 16:57

Вратарь «Селтика» Джо Харт объявил об уходе из футбола по окончании сезона.

Футболист проинформировал шотландский клуб о своём решении.

Английский голкипер начинал игровую карьеру в «Шрусбери Таун». В 2006 году перешёл в «Манчестер Сити», за который выступал до августа 2018-го. После этого он также играл за «Бернли» и «Тоттенхэм».

В составе «горожан» Джо дважды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14), Кубок Английской Лиги (2013/14, 2015/16), а также по разу побеждал в Кубке (2010/11) и Суперкубке страны (2012).

В команду из Глазго Харт перебрался в августе 2021-го. С «Селтиком» он стал двукратным чемпионом Шотландии (2021/22, 2022/23), столько же раз выигрывал Кубок лиги (2021/22, 2022/23), а также один раз побеждал в национальном Кубке (2022/23).

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 09:02
Я тоже помню ту игру, смотрел обзор от НТВ. Матч был 14 августа 2010 года , 0-0 тогда счет, и Сити не проиграл исключительно благодаря его супер сейвам, я вообще не поверил, что так можно сейвить. Жаль, до сих пор не могу найти видеофрагменты с того матча.
BarcelonaMD
BarcelonaMD
вчера в 19:48
Когда вижу новости про Харт-а вспоминается гол Ибрагимовича )))
therapy
therapy
вчера в 17:20
Хороший вратарь...теперь главное в нефутбольной жизни себя найти, а это очень не просто.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:17
Давно пора
Вещий
Вещий
вчера в 17:16
Ну вот и еще один вешает бутсы на гвоздь...

Очень он мне понравился как раз после матчи Сити - Тоттенхэм (в каком году не помню). Но отлично помню, как в том матче Харт летал аки пчела, что он там творил, как он всё это отбивал. Сумасшедший матч с его стороны.... думал что у клуба появляется своя локальная легенда. Не без косяков конечно, но запомнился ОЧЕНЬ положительно. Но как-то после прихода Пепа, да и Евро-2016 канул Харт сразу в пропасть....

Ну а так что, прекрасно понимаю Харта, как вратарь, когда ты чувствуешь себя не в своей тарелке даже шаг сделать тяжело в воротах, при кураже порхаешь как бабочка. При всем уважении к Джо, все его проблемы были только в его голове, будь он сильней ментально, все могла бы быть по другому....
p8m5znfpr82t
p8m5znfpr82t
вчера в 17:03
Очень жаль, что Джо Харт решил уйти из футбола. Он был одним из лучших вратарей в мире. Его решение, вероятно, связано с возрастом и желанием уделить время своей семье.
Гость
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