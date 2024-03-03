Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру

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вчера, 14:33

, спутница форварда «Аль-Насра» , приняла участие в Неделе моды в Париже. Одно из ее высказываний привлекло внимание не только поклонников моды, но и футбольных фанатов.

В беседе с другими моделями Родригес прокомментировала будущее своего партнера: «Криштиану будет играть еще один год, а потом все закончится. Может быть, два, я не знаю».

Неизвестно, была ли Джорджина осведомлена о том, что ее снимают на камеру в то время, как она делала это заявление.