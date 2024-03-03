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Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру

вчера, 14:33

Джорджина Родригес, спутница форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, приняла участие в Неделе моды в Париже. Одно из ее высказываний привлекло внимание не только поклонников моды, но и футбольных фанатов.

В беседе с другими моделями Родригес прокомментировала будущее своего партнера: «Криштиану будет играть еще один год, а потом все закончится. Может быть, два, я не знаю».

Неизвестно, была ли Джорджина осведомлена о том, что ее снимают на камеру в то время, как она делала это заявление.

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Все комментарии
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Последний раз не выиграет ЧМ и завершит карьеру, тебе как ярому фанату не понятно разве?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 23:07
Джорджина рассказала, что НЕ ЗНАЕТ, когда Рон завершит. То есть заголовок ПРЯМО противоположный заметке))))) Это уже не кликбейт, это вообще-то прямое вранье
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:28
Да, и это мой минус, а не плюс, кстати. Тут я с тобой согласен
Elliada_
Elliada_ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:11
гугл напомнил?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:03
знаю его имя
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:57
ты не понимаешь, что значит форварду искать пространство? Анализировать расстановку защитников и убегать туда, где можно свободно получить пас, а не в борьбу. Вот что я имел ввиду. Ну это надо Лукомского топового смотреть
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:52
Рамос играл в защите сборной в большинстве матчей победных чемпионатов. Так не особо разбирающиеся в футболе люди НЕ ЗАМЕЧАЮТ защитников и опорников, а только вратарей, форвардов и плеймейкеров. Так что то, что мы с тобой его не заметили на победных турнирах не удивительно. Педро не играл в основе сборной, а выходил в основном на замену
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
а разве я, также как ты, не считаю рона не лучшим в истории? Разве я также как ты не помещаю его в топ 20 лучших игроков в истории? ТАК В ЧЕМ СПОР?
Elliada_
Elliada_ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:13
Какие-то у тебя неверные определения величия. Рамос круче всех? Что он сделал в сборной для победы на ЧМ и 2 ЧЕ?? Просто числился. Если бы я не знал, что он там был, то вообще не заметил бы его присутствия. Та Испания это Торрес, Вилья, Иньеста, Хави, Касильяс, Фабрегас, Педро и другие. Пуйоль даже лучше себя проявил, чем Рамос.

Роналду круче потому что у него 5 ЛЧ? Был игрок с 6-ю ЛЧ. По твоей логике он король. Знаешь его имя? Роналду в топ-20 лучших в истории, но точно не лучший.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:07
Португалия может выиграть евро. СБОРНАЯ я имею ввиду. Лучшие НА СЕГОДНЯ игроки португалии способны дать бой любому гранду в европе. Вот что я имел ввиду. Рон сейчас на своей позиции не лучший игрок португалии. Хотя я думал, что в таком возрасте он будет играть еЩЕ ХУЖЕ, чем сейчас. И на месси, и на рона сейчас больно смотреть мне, который восхищался их уровнем в нулеве и даже с некоторой натяжечкой в десятые (сдал и тот и другой сильно года эдак с 2019-го).
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:04
В смысле? Великий игрок для того и великий, чтоб не делать ему скидок за прошлые годы. Марокко ПОРТУГАЛИЯ НЕ ПРОШЛА. Там все знатно обо76ись, в том числе роналду, т.к. его вообще в старт не поставили за проваленные прошлые матчи.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:03
ага, он даже в лучшей чем сейчас форме на ЧМ 2022 не забил несколько голов. А тут забьет? Напомню, что тогда он с горем пополам тянул уровень премьер-лиги, если что. Ну и для меня великий игрок Роналду закончился после того, как он пошел доигрывать в Ювентус. Да и последние сезоны в реале он проваливался (для своего уровня)осенью, но добирал фантастическими парными играми плей-оф. Считаю его более великим, чем месси, т.к. у месси 3,5 лиги чемионов, а у роналду ПЯТЬ!!! Но Рамос круче их всех!!! Т.к. у сереги 4 лиги чемпионов, 2 чемпионата Евро выигранные по игре а не на шару как у португалии, и 1 чемпионат мира выигранный по игре, а не на шару, как у гнома
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:59
к сожалению, опасаюсь что поедет. Все 90 минут всех матчей он ФИЗИЧЕСКИ не отыграет, т.к. в современном футболе скорости выше, чем у саудитов
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:59
не понял последнее предложение
jfyt63rcakuc
jfyt63rcakuc
вчера в 17:21
Пока будут платить - будет играть.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:20
Новый сезон "Санта Барбара"?
ygft6na3k4m8
ygft6na3k4m8
вчера в 17:15
Ну вот... раскрыла семейные тайны....:)))... но быстро исправилась...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:58
Пока будут светить хоть какие-нить рекорды, он будет играть. Допустим, "игрок старше 40 лет, забивший левой ногой в верхний угол вратарю негроидной расы в команде лиги Океании". Чем не рекорд? Запишут, запротоколируют, люди будут читать, восхищаться. Глядишь, подпишутся в Инсте, денежка за рекламу капать будет.
"И тут Остапа понесло" (С)
K_TS16
K_TS16
вчера в 16:51
С верблюдами можно долго играть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
Не надо тут всё с ног на голову ставить.
Игроков атаки у Португалии было допой жуй и в матче с Марокко в Катаре. Вот только приобос.рались они там знатно..., - взаимодействовали, как ты и пишешь, - с пространством, а не друг с другом... Поэтому и играть атака начала только с выходом "пенсионера", который за 20 минут создал голевых моментов больше, чем нытик Бруну и Кампания ДопоЖуев за 70 минут вместе взятые..., да поздно Сантуш спохватился

Португалия может выиграть Евро ? С Роналду может, - так уже было.

Форвард в современном футболе ? ))) А ты вообще в курсе, что все ныне успешные на этой позиции (Холланд, Лёва в Баварии, Мартинес) только и занимались/ться тем, что до них всегда и делал Рон ?
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:51
Пускай играет, пока здоровье позволяет...
Elliada_
Elliada_ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 15:50
Серьезно думаешь, что он не поедет на Евро? Он не только поедет на Евро, но и будет играть все матчи по 90 минут. Не зря же поставили главным физрука, который не посмеет не взять или заменить Роналду. Конечно, Португалия вылетит от первого серьезного соперника, но Роналду точно забьет несколько голов всяким аутсайдерам. Ради этого он едет.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 4rvywxpfw6zq (раскрыть)
вчера в 15:43
Кто его на евро возьмет? В современной сборной Португалии игроков атаки допой жуй, а пенсионера капризного - 3 из КОЛЛЕКТИВА! В футбол играют не имена, а реальные люди. Притом, что современный футбол изменился, и форвард, который не взаимодействует с пространством, а просто ждет пас в ноги, так еще пытается переписать на себя гол партнера, вообще идет лесом. Португалия может ВЫИГРАТЬ евро!!!
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:38
Откуда его сотрудникам знать о его планах? Нашли у кого спросить. С таким же успехом могли бы спросить у уборщицы или водителя. Они также ответили бы: "Я не знаю".
therapy
therapy
вчера в 15:37
После этих слов она уже не девушка Криштиану.... пусть играет себе на здоровье
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:36
Зачем ему заканчивать тогда, когда идет игра.
4rvywxpfw6zq
4rvywxpfw6zq
вчера в 15:35
"Кабы при моей работе бабы не нужны были. Я бы с ними слова не сказал. Языком метут как метлой машут." Петр Ручечник.....

И всё таки, когда он завершит, лично я буду скучать. Как бы мы его недолюбливали, он хорош. Если не ошибаюсь, он же на ЧМ хочет поехать, значит ещё будет играть, но скорее всего только при удачном евро. Если провалит евро - может психануть и на дизморали завершить карьеру....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:33
Когда с сыном за сборную сыграет.
Интерес
Интерес
вчера в 15:20
Врёт! Это произойдёт,когда она перестанет быть "девушкой",и станет женщиной.
112910415
112910415
вчера в 15:12
анализировать и трактовать каждое слово. немедленно !
Гость
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