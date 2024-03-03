Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру

Джорджина Родригес, спутница форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, приняла участие в Неделе моды в Париже. Одно из ее высказываний привлекло внимание не только поклонников моды, но и футбольных фанатов.
В беседе с другими моделями Родригес прокомментировала будущее своего партнера: «Криштиану будет играть еще один год, а потом все закончится. Может быть, два, я не знаю».
Неизвестно, была ли Джорджина осведомлена о том, что ее снимают на камеру в то время, как она делала это заявление.
Игроков атаки у Португалии было допой жуй и в матче с Марокко в Катаре. Вот только приобос.рались они там знатно..., - взаимодействовали, как ты и пишешь, - с пространством, а не друг с другом... Поэтому и играть атака начала только с выходом "пенсионера", который за 20 минут создал голевых моментов больше, чем нытик Бруну и Кампания ДопоЖуев за 70 минут вместе взятые..., да поздно Сантуш спохватился
Португалия может выиграть Евро ? С Роналду может, - так уже было.
Форвард в современном футболе ? ))) А ты вообще в курсе, что все ныне успешные на этой позиции (Холланд, Лёва в Баварии, Мартинес) только и занимались/ться тем, что до них всегда и делал Рон ?
Игроков атаки у Португалии было допой жуй и в матче с Марокко в Катаре. Вот только приобос.рались они там знатно..., - взаимодействовали, как ты и пишешь, - с пространством, а не друг с другом... Поэтому и играть атака начала только с выходом "пенсионера", который за 20 минут создал голевых моментов больше, чем нытик Бруну и Кампания ДопоЖуев за 70 минут вместе взятые..., да поздно Сантуш спохватился
Португалия может выиграть Евро ? С Роналду может, - так уже было.
Форвард в современном футболе ? ))) А ты вообще в курсе, что все ныне успешные на этой позиции (Холланд, Лёва в Баварии, Мартинес) только и занимались/ться тем, что до них всегда и делал Рон ?