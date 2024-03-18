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«Барселона» разгромила «Атлетико» в матче Ла Лиги

сегодня, 01:01
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Атлетико» крупно уступил «Барселоне» в поединке 29-го тура Ла Лиги (0:3).

Жоау Феликс открыл счет на 38-й минуте. Роберт Левандовски на 47-й удвоил преимущество команды. Фермин Лопес отличился на 65-й.

На 42-й был дисквалифицирован главный тренер каталонцев Хави. У хозяев поля на 90+3-й красную карточку получил Науэль Молина.

После матча «Атлетико» идет на 5-м месте (55 очков), «Барселона» находится на 2-й строчке (64 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт intothecalderon.com
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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 03:16
Даже мертвый Барселона может заносить любую команду. Барселона есть и Барселона!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:51
Надо же, не ожидал. Барсу с победой!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:48
Атлетико что-то разочаровал .
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 02:05
Бывает и наоборот)
У команды вообще не остаётся эмоций.. тем более времени на восстановление у матрасников было мало.
Каталонцы молодцы, что воспользовались этой ситуацией. Им должно было быть все равно на эмоциональное состояние соперника) так и получилось в итоге
Bobon
Bobon ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:46
Здесь не только уход Хави помог. Нет худа без добра. Педри и Де Йонга не было. Поэтому и мяч двигался в центре намного быстрее. Они неплохие игроки, когда нужен контроль мяча, но очень сильно тормозят атаки. Но их не было ни с Наполи, ни с Атлетико. Поэтому мяч нормально двигался. Гюндо, Лопес не боятся обострять. Перестали катать вату - пришли результаты. Провалов тоже в центре хватает, но опорника нет. Ну, не Ромеу же опорником считать. А для Кристенсена это не родная позиция
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:34
Неплохо..
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:20
Почему они выгорели? Обычно после таких побед и эмоций, команда наоборот играет лучше, да и Барселона не отдыхала.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 01:15
Молодцы, дети Барселоны, в лице Ямаля, Кубарси и Фермина. Вы показали как нужно играть против принципиального соперника. Это те парни, что играли с Наполи, не отдыхали под солнцем. Передали очередной привет тем, кто ожидал провала.
Старик Лева держит марку, отдаёт, забивает 👍
Пусть сопутствует удача и в ЛЧ, сетка вполне проходная, в финале обязаны быть.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:10
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:08
Неожиданный результат в принципиальном матче, да ещё и дома...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:05
Атлетико походу полностью выгорел с Интером и сил на этот принципиальный матч у них не осталось)
В любом случае, это не дело Барселоны) каталонцы сегодня молодцы, выиграть с таким счётом у матрасников дома, это дорогого стоит.
Поздравляю болельщиков Барсы с победой! Желаю удачи в дальнейших играх 😉✊
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:05
Не ожидал,молодцы.Хави стал свободным,когда решил уйти,груз с плечь упал и у него дела пошли,а то был не уверенным.
BarcelonaMD
BarcelonaMD
сегодня в 01:04
Давно Барса так не играла с характером , где-то косяки всякие но играли мощно , старались ... Если с ПСЖ так играть будут то они пройдут , с такой защитой во главе с Кубарси- Черепашка не пройдёт ! Рад увидеть такую Барселону !
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:03
Да, Атлетико после 120 минут с Интером сдулся. Пятое поражение подряд. Не ожидал.

Хави раскусил Симеоне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:01
Конечно, совсем не угадал я тут с результатом - Хави то ли тотально переиграл Симеоне, то ли просто испугался его игры с "Интером", но "Барселона" просто отдала мяч АТМ, аккуратно играя в защите, и это было победным решением.

Потому что деревянные Лино, Рикельме и Льоренте создали ровно 0 моментов за 40 минут владения своей беготнёй по флангам (а у Моратика офсайдов шесть было за тайм, это вообще пилорама просто сосновая), а затем первая же осмысленная атака "Барселоны" привела к голу. Во втором тайме АТМ вроде создал кучу моментов у ворот "Барселоны", но забить не мог хоть из какой позиции.

Счёт 0-3, конечно, обманчив, потому что у АТМ было всё равно не меньше ударов с близкого расстояния как минимум, они и сами могли три забить, если бы хотя бы немного попадали, второй и третий гол - это максимальный класс Роберта Левандовского, который забил первый гол из полумомента, а во втором просто идеально адресовал мяч на голову Фирмина. Как и он же затащил противостояние с "Наполи" в первую очередь, всё-таки топ-форвард даже в свои годы.

Переоценил я в очередной раз Яйцетряса, не умеет он играть, когда ему мяч отдают, хотя трудно его оценить правильно, если за последние три матча они проигрывают в ноль аутсайдеру из зоны вылета, потом обыгрывают финалиста ЛЧ на волевых, а потом опять не знают, что делать у себя дома с мячом и в итоге опять разгромлены.
Гость
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