«Барселона» разгромила «Атлетико» в матче Ла Лиги

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сегодня, 01:01

«Атлетико» крупно уступил «Барселоне» в поединке 29-го тура Ла Лиги (0:3).

Жоау Феликс открыл счет на 38-й минуте. Роберт Левандовски на 47-й удвоил преимущество команды. Фермин Лопес отличился на 65-й.

На 42-й был дисквалифицирован главный тренер каталонцев Хави. У хозяев поля на 90+3-й красную карточку получил Науэль Молина.

После матча «Атлетико» идет на 5-м месте (55 очков), «Барселона» находится на 2-й строчке (64 балла).