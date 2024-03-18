«Барселона» разгромила «Атлетико» в матче Ла Лиги

«Атлетико» крупно уступил «Барселоне» в поединке 29-го тура Ла Лиги (0:3).
Жоау Феликс открыл счет на 38-й минуте. Роберт Левандовски на 47-й удвоил преимущество команды. Фермин Лопес отличился на 65-й.
На 42-й был дисквалифицирован главный тренер каталонцев Хави. У хозяев поля на 90+3-й красную карточку получил Науэль Молина.
После матча «Атлетико» идет на 5-м месте (55 очков), «Барселона» находится на 2-й строчке (64 балла).
Потому что деревянные Лино, Рикельме и Льоренте создали ровно 0 моментов за 40 минут владения своей беготнёй по флангам (а у Моратика офсайдов шесть было за тайм, это вообще пилорама просто сосновая), а затем первая же осмысленная атака "Барселоны" привела к голу. Во втором тайме АТМ вроде создал кучу моментов у ворот "Барселоны", но забить не мог хоть из какой позиции.
Счёт 0-3, конечно, обманчив, потому что у АТМ было всё равно не меньше ударов с близкого расстояния как минимум, они и сами могли три забить, если бы хотя бы немного попадали, второй и третий гол - это максимальный класс Роберта Левандовского, который забил первый гол из полумомента, а во втором просто идеально адресовал мяч на голову Фирмина. Как и он же затащил противостояние с "Наполи" в первую очередь, всё-таки топ-форвард даже в свои годы.
Переоценил я в очередной раз Яйцетряса, не умеет он играть, когда ему мяч отдают, хотя трудно его оценить правильно, если за последние три матча они проигрывают в ноль аутсайдеру из зоны вылета, потом обыгрывают финалиста ЛЧ на волевых, а потом опять не знают, что делать у себя дома с мячом и в итоге опять разгромлены.
Потому что деревянные Лино, Рикельме и Льоренте создали ровно 0 моментов за 40 минут владения своей беготнёй по флангам (а у Моратика офсайдов шесть было за тайм, это вообще пилорама просто сосновая), а затем первая же осмысленная атака "Барселоны" привела к голу. Во втором тайме АТМ вроде создал кучу моментов у ворот "Барселоны", но забить не мог хоть из какой позиции.
Счёт 0-3, конечно, обманчив, потому что у АТМ было всё равно не меньше ударов с близкого расстояния как минимум, они и сами могли три забить, если бы хотя бы немного попадали, второй и третий гол - это максимальный класс Роберта Левандовского, который забил первый гол из полумомента, а во втором просто идеально адресовал мяч на голову Фирмина. Как и он же затащил противостояние с "Наполи" в первую очередь, всё-таки топ-форвард даже в свои годы.
Переоценил я в очередной раз Яйцетряса, не умеет он играть, когда ему мяч отдают, хотя трудно его оценить правильно, если за последние три матча они проигрывают в ноль аутсайдеру из зоны вылета, потом обыгрывают финалиста ЛЧ на волевых, а потом опять не знают, что делать у себя дома с мячом и в итоге опять разгромлены.