Залог в 1 млн евро за Дани Алвеса заплатит отец Неймара

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вчера, 16:41

Бывший защитник «Барселоны» будет освобождён из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро.

Бразилец сможет покинуть места лишения свободы, когда заплатит данную сумму. Однако проблема состоит в том, что большинство его банковских счетов арестованы или даже имеют отрицательный баланс из-за различных долгов.

По данным источника, Алвес намерен попросить 1 млн евро у отца своего бывшего одноклубника по «Барселоне» и партнёра по сборной Бразилии . Нападающий «Аль-Хиляля» ранее уже заплатил 150 000 евро, что помочь Алвесу с судебными расходами.

Напомним, что Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы и еще к 5 годам условно.