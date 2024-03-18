Могут пройти годы, прежде чем Промеса экстрадируют в Нидерланды

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вчера, 14:29

Нападающий «Спартака» находится в камере тюремного заключения на территории главного управления полиции в Дубаи. Игрок ожидает решение суда по вопросу об экстрадиции в Нидерланды. Сообщается, что могут пройти годы, прежде чем Промес окажется на родине.

32-летний футболист совершил фатальную ошибку, скрывшись с места ДТП (В ОАЭ повсюду установлены дорожные камеры). Если бы он остался на месте происшествия, то стоял бы лишь вопрос устранения ущерба и не более того.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что команда ждёт возвращение Промеса.