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Могут пройти годы, прежде чем Промеса экстрадируют в Нидерланды

вчера, 14:29

Нападающий «Спартака» Квинси Промес находится в камере тюремного заключения на территории главного управления полиции в Дубаи. Игрок ожидает решение суда по вопросу об экстрадиции в Нидерланды. Сообщается, что могут пройти годы, прежде чем Промес окажется на родине.

32-летний футболист совершил фатальную ошибку, скрывшись с места ДТПОАЭ повсюду установлены дорожные камеры). Если бы он остался на месте происшествия, то стоял бы лишь вопрос устранения ущерба и не более того.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что команда ждёт возвращение Промеса.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:01
Если чел до косяка с дтп в Дубаи не понимал, что ему надо быть смиренным во всем чтоб его не отправили в голландскую тюрячку и пренедбрег простым штрафом и устранением ущерба - значит он 56! причем 32летний, и нафиг он вообще в России нужен?!
pomor45
pomor45
вчера в 20:03
Годами сидеть в арабской тюрьме и ждать экстрадиции в тюрьму на родине. Это ли не кара Божия?!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:34
А может ему ещё и контракт Спартака за отсидку посчитают?
Неужели вы так далеки от всего если пишите такое?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:30
Короче Промес сел всерьёз и надолго, сначала посидит в Эмиратах потом в Нидерландах... романтика.
А Литвинов всё ждёт... неужели каналы поставки хорошего настроения перекрыты?
112910415
112910415
вчера в 16:34
Руслан может и не дождаться
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:16
Зачем этот негр сел за руль?
7pk8q9zzpfzy
7pk8q9zzpfzy
вчера в 16:12
Похоже команда его уже не дождётся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Не зря говорят, что на хитрую оппу есть ... с винтом. И с левой резьбой в придачу. Теперь хитрый ниггер просидит несколько лет (?) в Дубае, дождётся экстрадиции и отправится на родину сидеть ещё почти 7 лет. И ему повезёт, если "дубайский" срок засчитается как голландский. Наглость от безнаказанности оказалась наказуемой...
lotsman
lotsman
вчера в 14:35
Ничего, пройдут года и он вернётся в Спартак. Литвинов сказал, что его там ждут.)
shlomo
shlomo
вчера в 14:32
Тюрьма твой дом.... Спартаку нужно по нему принимать решение.
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