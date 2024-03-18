Могут пройти годы, прежде чем Промеса экстрадируют в Нидерланды

Нападающий «Спартака» Квинси Промес находится в камере тюремного заключения на территории главного управления полиции в Дубаи. Игрок ожидает решение суда по вопросу об экстрадиции в Нидерланды. Сообщается, что могут пройти годы, прежде чем Промес окажется на родине.
32-летний футболист совершил фатальную ошибку, скрывшись с места ДТП (В ОАЭ повсюду установлены дорожные камеры). Если бы он остался на месте происшествия, то стоял бы лишь вопрос устранения ущерба и не более того.
Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что команда ждёт возвращение Промеса.
Неужели вы так далеки от всего если пишите такое?
Неужели вы так далеки от всего если пишите такое?
А Литвинов всё ждёт... неужели каналы поставки хорошего настроения перекрыты?
А Литвинов всё ждёт... неужели каналы поставки хорошего настроения перекрыты?