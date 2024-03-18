Юрист Князев: «Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет»

Юрист Андрей Князев считает, что процесс экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды не займёт несколько лет.
Я думаю, что Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет, такой процесс никогда не затягивается. До шести месяцев – да. При этом Промес может попросить политическое убежище в соответствии с законодательством за такие преступления, как насильственные или связанные с наркотиками. Поэтому несколько лет – это маловероятно. Раньше сядешь – раньше выйдешь.
Ещё неизвестно, где условия содержания лучше. В Нидерландах он может начать отбывать срок, рассчитывая в дальнейшем на условно-досрочное освобождение. А в ОАЭ будет сидеть и ждать, поэтому Промес может дать согласие на добровольную экстрадицию.
Сначала кричал, что Промеса оштрафуют и сразу отпустят и тот сразу улетит в Россию. После ареста он сразу стал кричать, что Промеса экстрадируют и будет сидеть долго, а теперь оказывается, что в ОАЭ дают политическое убежище насильникам и наркоторговцам.
Он точно юрист?
Сначала кричал, что Промеса оштрафуют и сразу отпустят и тот сразу улетит в Россию. После ареста он сразу стал кричать, что Промеса экстрадируют и будет сидеть долго, а теперь оказывается, что в ОАЭ дают политическое убежище насильникам и наркоторговцам.
Он точно юрист?