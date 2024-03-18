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Юрист Князев: «Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет»

вчера, 15:04

Юрист Андрей Князев считает, что процесс экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды не займёт несколько лет.

Я думаю, что Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет, такой процесс никогда не затягивается. До шести месяцев – да. При этом Промес может попросить политическое убежище в соответствии с законодательством за такие преступления, как насильственные или связанные с наркотиками. Поэтому несколько лет – это маловероятно. Раньше сядешь – раньше выйдешь.

Ещё неизвестно, где условия содержания лучше. В Нидерландах он может начать отбывать срок, рассчитывая в дальнейшем на условно-досрочное освобождение. А в ОАЭ будет сидеть и ждать, поэтому Промес может дать согласие на добровольную экстрадицию.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 23:11
Да,он юрЫст."Спартак" их набирает из своих,или по кастингу из подворотни.
Интерес
Интерес
вчера в 23:09
Хоть раком,хоть боком,но камера ждёт.
ABir
ABir
вчера в 22:29
Или есть какая-то спланированная адвокатами многоходовка, или не понятно на кой его понесло в Эмираты
pomor45
pomor45
вчера в 19:51
Отсидит три годика в эмиратах, а затем ещё шесть на родине.
Asper
Asper
вчера в 19:47
Этот юрист с Пашаевым не из одной адвокатской конторы?
С таким и до вышки можно сторговаться
zuumfbz8fxj7
zuumfbz8fxj7
вчера в 19:39
Похоже Промеса мы уже не увидем,в лучшем случае за ветеранов,в их Лиге
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:40
Мне кажется, юрист Андрей Князев тоже наркоман, если считает, что Квинси Промес может рассчитывать на политическое убежище по статьях о наркотиках и покушении на убийство)
lotsman
lotsman
вчера в 16:43
Промес находится в одной из камер большого тюремного комплекса, расположенного неподалёку от аэропорта Дубая, а не в тюрьме "Аль-Авир", в которой есть специальное отделение для ожидающих экстрадиции задержанных.По некоторым данным Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды на год. Отмечается, что адвокаты смогут добиться этого путем постоянных апелляций. Поэтому он находится в этом тюремном комплексе.Насколько стало известно, все заключенные под стражей получают бирьяни - блюдо из риса и курицы. При этом Промес не имеет доступа к смартфону, а в камерах сидят по несколько человек. Содержащиеся под стражей получают лекарства в случае необходимости, а также одежду.
112910415
112910415
вчера в 16:23
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже (
lotsman
lotsman
вчера в 16:04
Политическое убежище за торговлю наркотиками и покушение на убийство?!!! Это что то новенькое.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:42
А Князев походу клоун ещё тот.
Сначала кричал, что Промеса оштрафуют и сразу отпустят и тот сразу улетит в Россию. После ареста он сразу стал кричать, что Промеса экстрадируют и будет сидеть долго, а теперь оказывается, что в ОАЭ дают политическое убежище насильникам и наркоторговцам.
Он точно юрист?
6rh2f38t2gsm
6rh2f38t2gsm
вчера в 15:20
Похоже сидеть ему все же придется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:08
Теперь ему впору проситься на родину, срок отсиживать, раз в Тарасовке отсидеться не удалось...
Гость
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