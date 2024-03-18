Юрист Князев: «Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет»

Юрист Андрей Князев считает, что процесс экстрадиции нападающего «Спартака» в Нидерланды не займёт несколько лет.

Я думаю, что Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет, такой процесс никогда не затягивается. До шести месяцев – да. При этом Промес может попросить политическое убежище в соответствии с законодательством за такие преступления, как насильственные или связанные с наркотиками. Поэтому несколько лет – это маловероятно. Раньше сядешь – раньше выйдешь.