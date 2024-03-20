Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог в 1 млн евро

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сегодня, 14:04

Бывший защитник «Барселоны» выйдет из тюрьмы до окончательного приговора.

Суд Барселоны принял решение выпустить бразильца из тюрьмы до вынесения окончательного вердикта. Для этого Алвес заплатит залог в 1 млн евро.

Напомним, что Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы и еще к 5 годам условно.