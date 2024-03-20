Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог в 1 млн евро

Бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес выйдет из тюрьмы до окончательного приговора.
Суд Барселоны принял решение выпустить бразильца из тюрьмы до вынесения окончательного вердикта. Для этого Алвес заплатит залог в 1 млн евро.
Напомним, что Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы и еще к 5 годам условно.
исполнителям и дальше по сценарию....! Только по фильмам сужу,
Бог миловал...!!!
исполнителям и дальше по сценарию....! Только по фильмам сужу,
Бог миловал...!!!