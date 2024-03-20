Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСуды

Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог в 1 млн евро

сегодня, 14:04

Бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес выйдет из тюрьмы до окончательного приговора.

Суд Барселоны принял решение выпустить бразильца из тюрьмы до вынесения окончательного вердикта. Для этого Алвес заплатит залог в 1 млн евро.

Напомним, что Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы и еще к 5 годам условно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-игрок «Барселоны» Арда Туран получил условный срок
Сегодня, 00:28
Юрист Князев: «Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет»
18 марта
Могут пройти годы, прежде чем Промеса экстрадируют в Нидерланды
18 марта
СлухиДаниэля Алвеса могут временно освободить из тюрьмы
16 марта
СлухиМбаппе подал в суд на владельца шашлычной
13 марта
СлухиСуд над Промесом в ОАЭ отложен на неделю. Судья не вышел на работу
05 марта
Сортировать
Все комментарии
4yhtvxx7grgh
4yhtvxx7grgh
сегодня в 15:43
ждем в РПЛ
8tchddat76qw
8tchddat76qw
сегодня в 15:32
Для него это вообще не деньги
Predator94
Predator94
сегодня в 15:18
Деньги деньги все ты решаешь
BENFICA
BENFICA
сегодня в 14:50
Неймар в покер выиграет, поможет!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:42
Деньги решают.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:35
Сумма конечно не маленькая, но думаю что найдет такую...
shur
shur
сегодня в 14:29
...у нас с насильниками разбор короткий, пришла малява,шепнули
исполнителям и дальше по сценарию....! Только по фильмам сужу,
Бог миловал...!!!
112910415
112910415
сегодня в 14:27
свобода лучше, чем несвобода !
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 14:19
И дадут фору чтобы тот успел добежать до канадской границы!!!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:09
Может Месси поможет ему
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 