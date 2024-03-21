«Химки» могут выпустить молодых игроков в матче Кубка России с «Ростовом»

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сегодня, 00:42

Главный тренер «Химок» критически отозвался о календарях Кубка России и Первой лиги.

В рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России команда сыграет с «Ростовом» 2 апреля. В связи с этим гостевой поединок подмосковного клуба в рамках 25-го тура Первой лиги против «Енисея» был перенесён с 31 марта на 30-е, эта встреча может начаться в 8:00 по московскому времени.

Мы близки к решению о том, чтобы выпустить в Кубке молодёжь из списка «Б» и тех, кто не полетит по каким-то причинам в Красноярск. Приоритетная для нас задача – в первенстве. А как играть в Красноярске в 8 утра? Всего-то надо было сдвинуть матч РПЛ на один день. Если хотят клоунаду, то получат клоунаду. Все требования регламента мы выполним.

По информации источника, «Химки» заранее приобрели авиабилеты в Красноярск на 31 марта. Из-за переноса матча клуб потерял около 750 тысяч рублей.