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Генсек РФС: «В Азии, Африке и Америке сами предлагают России сыграть матч»

вчера, 20:50

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о переговорах с различными сборными по поводу товарищеских матчей.

О том, с кем было сложнее договориться о товарищеском матче — с Сербией или Парагваем. Не могу сказать, что с обеими странами было легко. Любой матч связан с непростыми вопросами организационного характера. С учётом более близкой ментальности с сербами проще разговаривать, чем с коллегами из другого полушария. Поэтому с Сербией быстрее удалось договориться.

Об отличиях в диалоге со сборными в сравнении со временем до отстранения РФС. А у меня не было опыта ведения переговоров до отстранения. Я сразу начал с жёсткого уровня (смеётся). Понятно, что раньше было сильно проще. Многие до сих пор хотят сыграть с Россией, но не могут по разным причинам: кто-то боится, на кого-то давят, кому-то не рекомендуют. Знаковый матч – игра с Камеруном. Такие матчи меняют сознание многих федераций, дают понять, что с Россией играть можно и нужно. У многих появляется такое желание, мы начали получать инициативы от разных сборных, они сами предлагают нам сыграть матч. Конечно, Бразилия или Франция не говорят: «Ох, как хочется сыграть с Россией». Но это страны Азии, Африки, Америки.

Европа? Нет.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:36
И кто же крайний в этой очереди? Пока это только разговоры и ничего больше. А вот за ближайших соперников можно сказать спасибо. Лишь бы ничего не помешало.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:04
Зарплату чиновников нужно обосновывать, плюс сколько стоит дружба Азии, Африки и Америки...
adekvat
adekvat ответ 6jnkwt9h6kbm (раскрыть)
вчера в 22:00
Почему не имеет? С Кубой или Сербиеей две большие разницы.
9wcavxj3wyzy
9wcavxj3wyzy
вчера в 21:18
Действительно, сейчас могут быть трудности в переговорах со сборными других стран, однако я уверен, что Ваш опыт и профессионализм помогут успешно провести данные матчи. Мне, как любителю футбола, всегда интересно наблюдать за играми с участием команд из разных стран, поэтому я искренне желаю Вам успеха в переговорах и надеюсь на проведение подобных матчей и в будущем!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:10
Да если послушать, то прям все только и мечтают сыграть с нашими.... о заливает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:57
"Знаковый матч – игра с Камеруном. Такие матчи меняют сознание многих федераций, дают понять, что с Россией играть можно и нужно."

Чего знакового было в игре с Камеруном, который без обоих своих ключевых игроков привёз к нам состав на 60 миллионов по ТМ, т.е. на уровне середняка РПЛ?)
6jnkwt9h6kbm
6jnkwt9h6kbm
вчера в 20:51
Лишь бы сыграли на уровне сборных, это главное - с кем не имеет значение.
Гость
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