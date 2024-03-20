Генсек РФС: «В Азии, Африке и Америке сами предлагают России сыграть матч»

Генеральный секретарь РФС высказался о переговорах с различными сборными по поводу товарищеских матчей.

О том, с кем было сложнее договориться о товарищеском матче — с Сербией или Парагваем. Не могу сказать, что с обеими странами было легко. Любой матч связан с непростыми вопросами организационного характера. С учётом более близкой ментальности с сербами проще разговаривать, чем с коллегами из другого полушария. Поэтому с Сербией быстрее удалось договориться.

Об отличиях в диалоге со сборными в сравнении со временем до отстранения РФС . А у меня не было опыта ведения переговоров до отстранения. Я сразу начал с жёсткого уровня (смеётся). Понятно, что раньше было сильно проще. Многие до сих пор хотят сыграть с Россией, но не могут по разным причинам: кто-то боится, на кого-то давят, кому-то не рекомендуют. Знаковый матч – игра с Камеруном. Такие матчи меняют сознание многих федераций, дают понять, что с Россией играть можно и нужно. У многих появляется такое желание, мы начали получать инициативы от разных сборных, они сами предлагают нам сыграть матч. Конечно, Бразилия или Франция не говорят: «Ох, как хочется сыграть с Россией». Но это страны Азии, Африки, Америки.

Европа? Нет.