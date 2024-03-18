РПЛ опубликовала расписание ближайших туров

Российская Премьер-Лига утвердила расписание матчей на ближайшие три тура.
22-й тур
29 марта (пятница)
19:30 «Динамо» – «Ростов»
30 марта (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Зенит»
16:30 «Сочи» – ЦСКА
17:30 «Балтика» – «Пари НН»
19:00 «Спартак» – «Урал»
31 марта (воскресенье)
14:00 «Факел» – «Оренбург»
16:30 «Рубин» – «Ахмат»
19:30 «Локомотив» – «Краснодар»
Кубок России
2 апреля (вторник)
17:30 «СКА-Хабаровск» – «Динамо» (1/4 финала Пути регионов, 2-й этап)
20:00 «Химки» – «Ростов» (1/4 финала Пути регионов, 2-й этап)
3 апреля (среда)
16:00 «Урал» – «Локомотив» (1/4 финала Пути регионов, 2-й этап)
18:15 «Балтика» – ЦСКА (1/2 финала Пути РПЛ, 1-й матч)
20:30 «Спартак» – «Зенит» (1/2 финала Пути РПЛ, 1-й матч)
4 апреля (четверг)
19:30 «Ахмат» – «Оренбург» (1/4 финала Пути регионов, 2-й этап)
23-й тур
6 апреля (суббота)
14:00 «Урал» – «Крылья Советов»
16:30 «Пари НН» – «Краснодар»
20:00 «Ростов» – «Сочи»
7 апреля (воскресенье)
14:00 ЦСКА – «Факел»
16:30 «Ахмат» – «Локомотив»
16:30 «Зенит» – «Балтика»
19:30 «Динамо» – «Спартак»
8 апреля (понедельник)
17:00 «Оренбург» – «Рубин»
24-й тур
13 апреля (суббота)
14:00 «Сочи» – «Спартак»
16:30 «Ахмат» – «Балтика»
17:00 «Краснодар» – «Зенит»
19:30 «Локомотив» – ЦСКА
14 апреля (воскресенье)
12:00 «Оренбург» – «Пари НН»
14:15 «Урал» – «Динамо»
16:45 «Факел» – «Ростов»
19:00 «Крылья Советов» – «Рубин»
Ещё и два пенальти не забили 🤡🤷♂️
Ещё и два пенальти не забили 🤡🤷♂️
Непоймк, зачем эти три недели простоя
Непоймк, зачем эти три недели простоя
Ф1(+1.5)
Ф1(+1.5)
«Краснодару» может помочь только историческая выездная победа, ведь их статистика на выезде с «Локомотивом» неутешительна. А дальше все как пойдет. Следующий тур самый важный с точки зрения психологии. теперь им придется стать пантерой, чтобы прыжком выбраться из ямы.
«Краснодару» может помочь только историческая выездная победа, ведь их статистика на выезде с «Локомотивом» неутешительна. А дальше все как пойдет. Следующий тур самый важный с точки зрения психологии. теперь им придется стать пантерой, чтобы прыжком выбраться из ямы.