Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

РПЛ опубликовала расписание ближайших туров

вчера, 19:20

Российская Премьер-Лига утвердила расписание матчей на ближайшие три тура.

22-й тур

29 марта (пятница)

19:30 «Динамо» – «Ростов»

30 марта (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Зенит»
16:30 «Сочи» – ЦСКА
17:30 «Балтика» – «Пари НН»
19:00 «Спартак» – «Урал»

31 марта (воскресенье)

14:00 «Факел» – «Оренбург»
16:30 «Рубин» – «Ахмат»
19:30 «Локомотив» – «Краснодар»

Кубок России

2 апреля (вторник)

17:30 «СКА-Хабаровск» – «Динамо» (1/4 финала Пути регионов, 2-й этап)
20:00 «Химки» – «Ростов» (1/4 финала Пути регионов, 2-й этап)

3 апреля (среда)

16:00 «Урал» – «Локомотив» (1/4 финала Пути регионов, 2-й этап)
18:15 «Балтика» – ЦСКА (1/2 финала Пути РПЛ, 1-й матч)
20:30 «Спартак» – «Зенит» (1/2 финала Пути РПЛ, 1-й матч)

4 апреля (четверг)

19:30 «Ахмат» – «Оренбург» (1/4 финала Пути регионов, 2-й этап)

23-й тур

6 апреля (суббота)

14:00 «Урал» – «Крылья Советов»
16:30 «Пари НН» – «Краснодар»
20:00 «Ростов» – «Сочи»

7 апреля (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Факел»
16:30 «Ахмат» – «Локомотив»
16:30 «Зенит» – «Балтика»
19:30 «Динамо» – «Спартак»

8 апреля (понедельник)

17:00 «Оренбург» – «Рубин»

24-й тур

13 апреля (суббота)

14:00 «Сочи» – «Спартак»
16:30 «Ахмат» – «Балтика»
17:00 «Краснодар» – «Зенит»
19:30 «Локомотив» – ЦСКА

14 апреля (воскресенье)

12:00 «Оренбург» – «Пари НН»
14:15 «Урал» – «Динамо»
16:45 «Факел» – «Ростов»
19:00 «Крылья Советов» – «Рубин»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Посол РФ не исключает проведения новых матчей между Россией и Камеруном
Вчера, 18:35
«Спартак» сыграет с девятикратным чемпионом Азербайджана
Вчера, 14:56
ОфициальноСборная Португалии объявила состав на мартовские товарищеские матчи
16 марта
Президент Ассоциации футбола Чили: «В июне есть вариант сыграть с Россией»
16 марта
Слухи«Локомотив» во время паузы проведёт матч с белорусским «Арсеналом»
14 марта
«Динамо» во время паузы сыграет товарищеский матч с российским клубом
13 марта
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Благодарю дружище 👍✊️🙋🏻‍♂️.
Ещё и два пенальти не забили 🤡🤷‍♂️
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:27
А что, общее расписание не опубликовано?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:20
Поздравляю с тяжелейшей победой 90+1!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:11
И сразу первый интересный матч.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:09, ред.
Спартак обязан брать три, а питерцы и быки тормозиться

Непоймк, зачем эти три недели простоя
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:06
Посмотрим как Локо расправиться с Краснодаром...
Ф1(+1.5)
drug01
drug01
вчера в 20:04
Игры разные и на Кубок тоже очень сложные! Ждём большой футбол!
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:45
Что ждать? Заняться больше нечем?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:39
Есть большая вероятность, что уже в следующем туре «Зенит» превратит преимущество в одно очко в четыре или три, смотря какой будет исход матча Локомотив-Краснодар. Обе команды потеряли очки в двух турах подряд и не отдадут так просто три очка сопернику.

«Краснодару» может помочь только историческая выездная победа, ведь их статистика на выезде с «Локомотивом» неутешительна. А дальше все как пойдет. Следующий тур самый важный с точки зрения психологии. теперь им придется стать пантерой, чтобы прыжком выбраться из ямы.
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
Ну вот... не так много и осталось ждать до игр команд.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 