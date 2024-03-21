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«Челси» и «Манчестер Сити» могут покинуть АПЛ

сегодня, 11:38

«Челси» и «Манчестер Сити» предупредили, что их могут исключить из АПЛ, если признают виновными в нарушении ФФП. «Горожане» уже оспаривают 115 обвинений, выдвинутых в феврале 2023 года. Ожидается, что независимая комиссия приступит к рассмотрению дела в конце осени. Обвинения против «Челси» ещё не выдвинуты. Но прошлым летом были выявлены финансовые нарушения, совершенные в эпоху Романа Абрамовича, когда выплаты агентам осуществлялись со счетов, которые не проходили через бухгалтерию клуба. Сообщается, что новый владелец «Челси» Тодд Боэли готов к судебным разбирательствам. Последние финансовые отчёты клуба со «Стэмфорд Бридж» показали, что 150 миллионов фунтов были зарезервированы при покупке клуба Боэли и Ко для покрытия возможных судебных издержек.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 13:56
То, что ГранТ - это возможно, но уж никак не гранД и не единственный, это точно!
112910415
112910415
сегодня в 12:58
снимем шляпы, помолчим ...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:41
Да что за бред? Кто верит в это? Это как верит в Деда Мороза, максимум штраф заплатят.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 12:40
На сегодняшний день без Ман.сити футболный мир не интересно, будет миллион долларов убытки уефа
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:38
Не партесь ребя!
Просто подошло время дойки клубов!
В Англии походу это жёсткий процесс, не зря же Гринпис кричит, что английские коровы пукают больше и чаще других и этим недостойным поведением, разрушают озоновый слой! (Юная защитница Грета Тунберг вообще в шоке...))
А сейчас выхлоп ещё больше увеличился, с началом проверки клубов, правда для одних наверное фунтами, а для "потерпевшей стороны", как у коров - метаном, причем и из ноздрей и из...))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:37
Сегодня вроде не 1 апреля?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:34, ред.
Наказать Челси и Сити у них яиц не хватит, вот Эвертон или Ноттингем это пожалуйста! Лестер, который сейчас лидирует в Шипе тоже под угрозой того, что с них могут снять очки уже в новом сезоне, но это же всего лишь Лестер (да простят меня болельщики лис это не неуважение к вашему клубу, это просто пример), от них нет выгоды АПЛ! А вот обижать шейхов или богатых американцев это выстрел себе в ногу( карман), т.к лига потеряет спонсорские контракты, интерес к ТВ трансляциям и т.д и т.п....
Но, не наказав эти клубы, Лига показывает свою трусость, а значит и другие клубы (Ньюкасл, Арсенал, Юнайтед, Ливерпуль) которые могут много тратить, но боятся ФФП, найдут лазейки как обходить этот ФФП, и АПЛ станет посмешищем...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:21
Челси и МС не станут сильно топить. Денежные штрафы, лишение 1-3 очков, не более…а что касается Челси, то Боэлли уже наказывает клуб своими наитупейшими решениями.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:19
Челси и так уже наказали забрав клуб у Абрамовича и превратили его за 2 года в середняк лиги. Ман Сити единственный сейчас ведущий грант английского футбола в Европе, тронув его уничтожат свою лигу. Сразу уйдет Гвардиола, а это удар по имиджу АПЛ, сразу лишится двух ТОП тренеров, потому что Ливерпуль не понятно кем станет без Клоппа. МЮ тоже в деградации, последняя ЛЧ это наглядно доказала, Арсенал пока еще сыроват, для великих подвигов. Про Тоттенхэм, Астон Виллу, Ньюкасл, я вообще не говорю........

PS Может быть это тонкий намек Ман Сити, чтобы они не выиграли 4 титул подряд, так как Гвардиола продолжает переписовать историю лиги))))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:00
Такие клубы не тонут.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 11:53
Добро пожаловать в чемпионат Франции
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 11:50
Да это в любом случае ЗеСун) Экспресс-Газета английская.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 11:47
Ничего они не покинут . Англичане слишком любят деньги иностранцев
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 11:47
Да ничего им не сделают. Вместо этого с Эвертона и Ноттигема еще по 10 очков снимут и отправят в Чемпионшип.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 11:41
Вряд ли это случится с Челси и МС.
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