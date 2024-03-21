«Челси» и «Манчестер Сити» могут покинуть АПЛ

«Челси» и «Манчестер Сити» предупредили, что их могут исключить из АПЛ, если признают виновными в нарушении ФФП. «Горожане» уже оспаривают 115 обвинений, выдвинутых в феврале 2023 года. Ожидается, что независимая комиссия приступит к рассмотрению дела в конце осени. Обвинения против «Челси» ещё не выдвинуты. Но прошлым летом были выявлены финансовые нарушения, совершенные в эпоху Романа Абрамовича, когда выплаты агентам осуществлялись со счетов, которые не проходили через бухгалтерию клуба. Сообщается, что новый владелец «Челси» Тодд Боэли готов к судебным разбирательствам. Последние финансовые отчёты клуба со «Стэмфорд Бридж» показали, что 150 миллионов фунтов были зарезервированы при покупке клуба Боэли и Ко для покрытия возможных судебных издержек.
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PS Может быть это тонкий намек Ман Сити, чтобы они не выиграли 4 титул подряд, так как Гвардиола продолжает переписовать историю лиги))))))
PS Может быть это тонкий намек Ман Сити, чтобы они не выиграли 4 титул подряд, так как Гвардиола продолжает переписовать историю лиги))))))
Но, не наказав эти клубы, Лига показывает свою трусость, а значит и другие клубы (Ньюкасл, Арсенал, Юнайтед, Ливерпуль) которые могут много тратить, но боятся ФФП, найдут лазейки как обходить этот ФФП, и АПЛ станет посмешищем...
Но, не наказав эти клубы, Лига показывает свою трусость, а значит и другие клубы (Ньюкасл, Арсенал, Юнайтед, Ливерпуль) которые могут много тратить, но боятся ФФП, найдут лазейки как обходить этот ФФП, и АПЛ станет посмешищем...
Просто подошло время дойки клубов!
В Англии походу это жёсткий процесс, не зря же Гринпис кричит, что английские коровы пукают больше и чаще других и этим недостойным поведением, разрушают озоновый слой! (Юная защитница Грета Тунберг вообще в шоке...))
А сейчас выхлоп ещё больше увеличился, с началом проверки клубов, правда для одних наверное фунтами, а для "потерпевшей стороны", как у коров - метаном, причем и из ноздрей и из...))
Просто подошло время дойки клубов!
В Англии походу это жёсткий процесс, не зря же Гринпис кричит, что английские коровы пукают больше и чаще других и этим недостойным поведением, разрушают озоновый слой! (Юная защитница Грета Тунберг вообще в шоке...))
А сейчас выхлоп ещё больше увеличился, с началом проверки клубов, правда для одних наверное фунтами, а для "потерпевшей стороны", как у коров - метаном, причем и из ноздрей и из...))