В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 только игроки ПСЖ

1711008190

сегодня, 11:03

Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1. Возглавляет его нападающий ПСЖ и сборной Франции . Его ежемесячная зарплата без учёта бонусов составляет 6 миллионов евро. Стоит отметить, что в топ-10 представлены только футболисты ПСЖ .