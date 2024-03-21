В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 только игроки ПСЖ

Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1. Возглавляет его нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его ежемесячная зарплата без учёта бонусов составляет 6 миллионов евро. Стоит отметить, что в топ-10 представлены только футболисты ПСЖ.
Также в первой тридцатке самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 есть представители «Марселя» (5), «Лиона» (6) и «Монако» (1). 18 из 30 футболистов представляют ПСЖ.
Многомиллиардное финансирование на основе нефти позволяет делать все что в мыслях. А в спорте это лишает конкурентов конкуренции. В Лиге 1 яркий пример ПСЖ. Они вне конкуренции и это плохо. Игроков балуют, но в Лиге чемпионов они без трофеев.
Многомиллиардное финансирование на основе нефти позволяет делать все что в мыслях. А в спорте это лишает конкурентов конкуренции. В Лиге 1 яркий пример ПСЖ. Они вне конкуренции и это плохо. Игроков балуют, но в Лиге чемпионов они без трофеев.
Как по мне так сурово...
Как по мне так сурово...