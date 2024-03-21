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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 только игроки ПСЖ

сегодня, 11:03

Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1. Возглавляет его нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его ежемесячная зарплата без учёта бонусов составляет 6 миллионов евро. Стоит отметить, что в топ-10 представлены только футболисты ПСЖ.

Также в первой тридцатке самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 есть представители «Марселя» (5), «Лиона» (6) и «Монако» (1). 18 из 30 футболистов представляют ПСЖ.

В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 только игроки ПСЖ

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Все комментарии
wvaphe8h2pnx
wvaphe8h2pnx
сегодня в 14:43
Потому ПСЖ и неинтересно играть во Франции, хочется в суперлигу.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:55
Всех болельщиков Кыргызстана с победой!
Надоть нашим запись прокрутить, чтобы увидели как надо биться без игрока!
0:2!
y8f7jec6v676
y8f7jec6v676
сегодня в 12:49
Если бы они ещё и играть умели ,было бы что-то!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:47
Хорошо сидим!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:41
Скромно замечу - счёт стал 0:2!
Жду трёшку!
Полез в подвал за закуской))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:27
Назревает победа кыргызских друзей...
Это плохо...) Двумя руками хватаюсь за здоровый образ жизни - стал зарядку утром делать, запрятал стакан скульптора Мухиной подальше, но вот если парни вытянут игру с "меньшими китайцами", придётся нарушить трезвый образ жизни и подать дурной пример окружающей среде - накатить за здоровье сборной Кыргызстана!
И заодно обмыть заскочившую ставку...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:20
"...так-то команды примерно одинаковые .. )"

Как одинаковые?
По предыдущим встречам кыргызские друзья лучше.
В Рейтингах значительно выше.
И главное по игре - до удаления просто не выпускали тайваньцев за середину поля...
И сейчас:
атаки 26 - 29
опасные атаки 3-6 в пользу наших соседей
и вот пожалуйста - вынимай и распишитесь 0:1!
112910415
112910415
сегодня в 12:08
случайное совпадение,
так-то команды примерно одинаковые .. )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:36
Правда кыргызы и в десятером душат производителей чипов...))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:35
Деньги решают всё, вот например сейчас бегают по зелёной поляне - отбираются на Чемп 2026 некие Китайский Тайбей он же Тайвань и Кыргызстан... Последние, как говорится "душили" островитян (или полу...)) и судья решил помочь голимым андердогам - выписал красную карточку...
Как по мне так сурово...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:35
А ведь, нефть не только помогает построить команду с нуля в спорте, но и помогает с нуля написать историю некоторых народов, не являющихся древними. Или же, помогает украсть историю любого древнего народа и перезапустить ее в информационный поток интернета как свою. И наивные люди всего мира даже не догадываются - где правда, где нет.

Многомиллиардное финансирование на основе нефти позволяет делать все что в мыслях. А в спорте это лишает конкурентов конкуренции. В Лиге 1 яркий пример ПСЖ. Они вне конкуренции и это плохо. Игроков балуют, но в Лиге чемпионов они без трофеев.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:29
Бедуины могут себе позволить отдыхать с комфортом у голубого экрана, не нервничая иб исходе матча, а для этого прикупают почти приличных футболистов)
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:28, ред.
Зарплаты в Европе настолько сильно выросли, даже у середняков, что и в Саудитию ехать почти необязательно. Тот же Антони Лопеш в самом низу списка зарабатывает в месяц 35 лямов рублей, т.е. каждый месяц можно покупать по 2 квартиры в Москве))
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:25, ред.
Заядлый курильщик Черчилль же говорил, что у государства нет друзей и врагов, а лишь интересы))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:18
Вот она, настоящая европейская демократия - катарские бедуины, нашедшие практически бесконечные запасы супердешёвой нефти, превратили один из когда-то топ чемпионатов мира в абсолютную монархию, как они и любят, и иногда платят ручному Макрончику, чтобы он прибегал уговаривать лягушонка и старушонку с собой притаскивал.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:16
Кто же будет чемпионом???
позорище парижское....
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