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Перед матчем Россия — Сербия пройдёт акция памяти в честь Василия Уткина

сегодня, 15:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия20:00 Не начался

Перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии состоится акция памяти в честь комментатора и журналиста Василия Уткина. Об этом сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терёшин.

В акции памяти мы оживим голос Василия на экранах стадиона для собравшихся болельщиков, поскольку он увековечил себя в истории российского футбола и телевидения. Покажем видеоролик на экранах стадиона.

Напомним, прощание с Василием Уткиным пройдёт 23 марта.

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