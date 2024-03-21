Перед матчем Россия — Сербия пройдёт акция памяти в честь Василия Уткина

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сегодня, 15:11

Перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии состоится акция памяти в честь комментатора и журналиста . Об этом сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терёшин.

В акции памяти мы оживим голос Василия на экранах стадиона для собравшихся болельщиков, поскольку он увековечил себя в истории российского футбола и телевидения. Покажем видеоролик на экранах стадиона.

Напомним, прощание с Василием Уткиным пройдёт 23 марта.