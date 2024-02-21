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Гагарина или Лепс могут исполнить гимн России перед матчем с Сербией

вчера, 09:47
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия21.03.2024 Не начался

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал о том, кто может исполнить гимн Российской Федерации перед товарищеским матчем с Сербией 21 марта.

По церемонии исполнения национальных гимнов двух стран ведём переговоры с рядом известных российских и сербских артистов. Хотим, чтобы оба гимна прозвучали в живом исполнении. Пока мы не знаем точного времени начала матча, можно лишь говорить в сослагательном наклонении. В числе возможных исполнителей — заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, популярные артисты эстрады Григорий Лепс и Полина Гагарина, а также несколько сербских исполнителей.

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Источник: tass.ru
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