«Ливерпуль» может устроить парад в честь Клоппа

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вчера, 09:38

«Ливерпуль» может устроить парад в честь главного тренера после завершения сезона, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

Немецкий специалист летом покинет клуб.

В «Ливерпуле» задумываются над организацией особенного мероприятия. Это может быть поездка по городу на автобусе с открытым верхом. «Красные» будут стремиться реализовать свои планы, даже если больше не выиграют ни одного трофея в этом сезоне.

25 февраля мерсисайдцы выиграли Кубок Английской Лиги, одержав в финальном матче победу над «Челси» (1:0).