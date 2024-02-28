Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятияАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ливерпуль» может устроить парад в честь Клоппа

вчера, 09:38

«Ливерпуль» может устроить парад в честь главного тренера Юргена Клоппа после завершения сезона, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

Немецкий специалист летом покинет клуб.

В «Ливерпуле» задумываются над организацией особенного мероприятия. Это может быть поездка по городу на автобусе с открытым верхом. «Красные» будут стремиться реализовать свои планы, даже если больше не выиграют ни одного трофея в этом сезоне.

25 февраля мерсисайдцы выиграли Кубок Английской Лиги, одержав в финальном матче победу над «Челси» (1:0).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПосле матча Россия — Сербия на стадионе прозвучит «Катюша»
Вчера, 13:59
СлухиМатч «Реала» может быть перенесён из-за концерта Тейлор Свифт
26 февраля
Гагарина или Лепс могут исполнить гимн России перед матчем с Сербией
21 февраля
Пресс-конференция Тухеля отменена
19 февраля
Слухи«Реал» пригласил Роналду и «Аль-Наср» на открытие обновлённого стадиона
07 февраля
В «Коло-Коло» эффектно представили Видаля
02 февраля Фото
Сортировать
Все комментарии
quk7y7ec8d5c
quk7y7ec8d5c
вчера в 12:23
С удовольствием посмотрел бы такой парад.
7bhnyfd896sm
7bhnyfd896sm
вчера в 12:20
Думаю что Клопп вписал себя в историю клуба и достоин такого парада!
112910415
112910415
вчера в 11:19
парад. конечно, нужен !
заслуги тренера безмерны и незабываемы !
Сп62
Сп62
вчера в 11:18
Он эти почести заслужил.
6q7bx795ca9h
6q7bx795ca9h
вчера в 09:59
Тараканьи бега слыхал, а вот про клопинный парад слышу впервые
3fdwme2u84cj
3fdwme2u84cj
вчера в 09:52
Нужно пригласить Блоху!
ng6wxh5q3y9u
ng6wxh5q3y9u
вчера в 09:41
Проводить надо Клоппа по человечески
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 