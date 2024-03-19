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В РФС обсуждают формат акции памяти Уткина на матче сборных России и Сербии

вчера, 23:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербияЗавтра в 20:00 Не начался

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин рассказал об акции памяти известного журналиста и телекомментатора Василия Уткина на товарищеском матче сборных России и Сербии.

19 марта в Новогорске прошло новое ток-шоу «Сильные вместе» с участием футболистов и тренеров сборной России, а также журналистов и болельщиков. Национальная команда и участники мероприятия почтили память комментатора минутой молчания.

Василий был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Он его любил. Сегодня национальная сборная уже почтила память телекомментатора на мероприятии, а формат акции памяти на стадионе мы сейчас обсуждаем.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 02:33
Хорошая инициатива для того, чтобы отдать дань памяти.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:31
Хороший был спортивный обозреватель,очень рано ушёл !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:44
Зачем это нужно?
Его еще не похоронили.
drug01
drug01
вчера в 23:51
Василий был не похож на остальных комментаторов. Его манера вести репортаж каждую игру доставляла особый взгляд на футбол..... Светлая память...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:42
Не в укор остальным...но я меня лично из всех комментаторов интересно было слушать именно Василия...
Имею ввиду комментаторов этого века...
Все эти многогранные остроумные высказывания , своеобразная подача информации...юмор и сарказм...
Мне всегда было интересно...когда по ту сторону экрана вещал этот ни на кого не похожий ,остроумный , не шаблонный, оригинально высказывающийся человек.
Очень жаль...
Светлая память....
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