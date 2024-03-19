В РФС обсуждают формат акции памяти Уткина на матче сборных России и Сербии

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин рассказал об акции памяти известного журналиста и телекомментатора Василия Уткина на товарищеском матче сборных России и Сербии.
19 марта в Новогорске прошло новое ток-шоу «Сильные вместе» с участием футболистов и тренеров сборной России, а также журналистов и болельщиков. Национальная команда и участники мероприятия почтили память комментатора минутой молчания.
Василий был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Он его любил. Сегодня национальная сборная уже почтила память телекомментатора на мероприятии, а формат акции памяти на стадионе мы сейчас обсуждаем.
Имею ввиду комментаторов этого века...
Все эти многогранные остроумные высказывания , своеобразная подача информации...юмор и сарказм...
Мне всегда было интересно...когда по ту сторону экрана вещал этот ни на кого не похожий ,остроумный , не шаблонный, оригинально высказывающийся человек.
Очень жаль...
Светлая память....
Имею ввиду комментаторов этого века...
Все эти многогранные остроумные высказывания , своеобразная подача информации...юмор и сарказм...
Мне всегда было интересно...когда по ту сторону экрана вещал этот ни на кого не похожий ,остроумный , не шаблонный, оригинально высказывающийся человек.
Очень жаль...
Светлая память....