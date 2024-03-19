В РФС обсуждают формат акции памяти Уткина на матче сборных России и Сербии

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вчера, 23:14

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин рассказал об акции памяти известного журналиста и телекомментатора на товарищеском матче сборных России и Сербии.

19 марта в Новогорске прошло новое ток-шоу «Сильные вместе» с участием футболистов и тренеров сборной России, а также журналистов и болельщиков. Национальная команда и участники мероприятия почтили память комментатора минутой молчания.