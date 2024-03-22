Главный скаут «Борнмута» перейдёт в «Ливерпуль»

Главный скаут «Борнмута» Марк Берчилль перейдёт в «Ливерпуль».
По информации источника, скоро контракт будет подписан, соглашение уже есть. Берчилль присоединится к спортивному директору мерсисайдского клуба Ричарду Хьюзу, который ранее тоже работал в «Борнмуте», занимая должность технического директора.
Берчилл сыграл важную роль в приобретении «Борнмутом» таких игроков, как Натан Эйк, Дэвид Брукс и Филип Биллинг, каждый из которых зарекомендовал себя как ключевые игроки, а затем Эйк был продан с большой прибылью. Хотя он является главным скаутом Дин Корт, вместо этого он будет работать вместе с главным скаутом Ливерпуля Барри Хантером и руководителем отдела набора персонала Дэйвом Фэллоузом.
Его прибытие, когда оно будет подтверждено, продолжит реструктуризацию команды «Ливерпуля» после отставки Юргена Клоппа. Грядут большие перемены...
Берчилл сыграл важную роль в приобретении «Борнмутом» таких игроков, как Натан Эйк, Дэвид Брукс и Филип Биллинг, каждый из которых зарекомендовал себя как ключевые игроки, а затем Эйк был продан с большой прибылью. Хотя он является главным скаутом Дин Корт, вместо этого он будет работать вместе с главным скаутом Ливерпуля Барри Хантером и руководителем отдела набора персонала Дэйвом Фэллоузом.
Его прибытие, когда оно будет подтверждено, продолжит реструктуризацию команды «Ливерпуля» после отставки Юргена Клоппа. Грядут большие перемены...