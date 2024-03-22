Главный скаут «Борнмута» перейдёт в «Ливерпуль»

1711105146

сегодня, 13:59

Главный скаут «Борнмута» Марк Берчилль перейдёт в «Ливерпуль».

По информации источника, скоро контракт будет подписан, соглашение уже есть. Берчилль присоединится к спортивному директору мерсисайдского клуба Ричарду Хьюзу, который ранее тоже работал в «Борнмуте», занимая должность технического директора.