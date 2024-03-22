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Главный скаут «Борнмута» перейдёт в «Ливерпуль»

сегодня, 13:59

Главный скаут «Борнмута» Марк Берчилль перейдёт в «Ливерпуль».

По информации источника, скоро контракт будет подписан, соглашение уже есть. Берчилль присоединится к спортивному директору мерсисайдского клуба Ричарду Хьюзу, который ранее тоже работал в «Борнмуте», занимая должность технического директора.

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Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 15:00
Марк Берчилл готов присоединиться к новой эре «Ливерпуля» под руководством спортивного директора Ричарда Хьюза. Ранее на этой неделе бывший игрок сборной Шотландии подтвердил свое согласие на работу на Энфилде, где он вступит в должность летом. Первым шагом Хьюза в качестве нового директора будет определение, а затем работа над наймом следующего менеджера. Юрген Клопп готовит свой уход в конце этого сезона, но первым приобретением не будет новый тренер, а спортивный скаут Берчилль.

Берчилл сыграл важную роль в приобретении «Борнмутом» таких игроков, как Натан Эйк, Дэвид Брукс и Филип Биллинг, каждый из которых зарекомендовал себя как ключевые игроки, а затем Эйк был продан с большой прибылью. Хотя он является главным скаутом Дин Корт, вместо этого он будет работать вместе с главным скаутом Ливерпуля Барри Хантером и руководителем отдела набора персонала Дэйвом Фэллоузом.

Его прибытие, когда оно будет подтверждено, продолжит реструктуризацию команды «Ливерпуля» после отставки Юргена Клоппа. Грядут большие перемены...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:19
Че с сайтом сегня? Зайти долго не мог...или только у меня так?
shlomo
shlomo
сегодня в 14:19
Да вреде как и так в Ливере все не плохо было с этим вопросом...
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:19
Приветствую! Ну все держись АПЛ)))
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