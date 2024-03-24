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Определены все участники Кубка Америки 2024

сегодня, 09:32

Определились все участники Кубка Америки 2024.

Сборная Канады обыграла Тринидад и Тобаго (2:0), а Коста-Рика одолела команду Гондураса (3:1). Состав групп турнира выглядит следующим образом:

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 12:43
Совершенно верно.
Американцы потихоньку прибирают к рукам самую прибыльную и популярную игру в мире. ЧМ - в США; клубный ЧМ - тоже в США. А теперь и КА там же. Дальше - больше.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:12
В группе А ...... фавориты Аргентина, аутсайдер Канада, Чили и Перу разыграют второе место.

В группе Б...... 60 на 40 что выйдут Мексика и Эквадор, Венусуэла и Ямайка наверено поспорят на 3=4 место.

Группе С....... США и Уругвай фавориты, Панама и Боливия тут ниже классом

Группа Д.......Бразилия фаворит, Колумбия, Парагвай и Коста Рика 50- на 50
drug01
drug01
сегодня в 10:58
Шансы у всех есть, болею за Бразилию!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:48
Отдайте сразу кубок Гному
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:32
Желаю Бразилии выиграть Кубок!!!
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:26
Интересно будет посмотреть, кто же это такой ☝️😜🤣🤣🤣
shlomo
shlomo
сегодня в 10:25
Америкосам опять самая легкая группа попалась.... :(((((
Elliada_
Elliada_
сегодня в 10:22
США, Канада, Мексика. Это уже не Кубок Южной Америки, а Кубок всей Америки.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:17
Шанс выиграть ЗМ для кого-то))))
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