Определены все участники Кубка Америки 2024

Определились все участники Кубка Америки 2024.
Сборная Канады обыграла Тринидад и Тобаго (2:0), а Коста-Рика одолела команду Гондураса (3:1). Состав групп турнира выглядит следующим образом:
Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада
Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка
Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия
Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика
Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля.
Американцы потихоньку прибирают к рукам самую прибыльную и популярную игру в мире. ЧМ - в США; клубный ЧМ - тоже в США. А теперь и КА там же. Дальше - больше.
Американцы потихоньку прибирают к рукам самую прибыльную и популярную игру в мире. ЧМ - в США; клубный ЧМ - тоже в США. А теперь и КА там же. Дальше - больше.
В группе Б...... 60 на 40 что выйдут Мексика и Эквадор, Венусуэла и Ямайка наверено поспорят на 3=4 место.
Группе С....... США и Уругвай фавориты, Панама и Боливия тут ниже классом
Группа Д.......Бразилия фаворит, Колумбия, Парагвай и Коста Рика 50- на 50
В группе Б...... 60 на 40 что выйдут Мексика и Эквадор, Венусуэла и Ямайка наверено поспорят на 3=4 место.
Группе С....... США и Уругвай фавориты, Панама и Боливия тут ниже классом
Группа Д.......Бразилия фаворит, Колумбия, Парагвай и Коста Рика 50- на 50