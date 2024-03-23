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Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» начнётся с минуты молчания

сегодня, 17:05
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит21:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» выпустила официальное заявление относительно товарищеского матча против «Црвены Звезды».

Сегодня «сине-бело-голубые» проведут товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках.

Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле».

Встреча состоится в Белграде сегодня, 23 марта. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

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