Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» начнётся с минуты молчания

Пресс-служба «Зенита» выпустила официальное заявление относительно товарищеского матча против «Црвены Звезды».

Сегодня «сине-бело-голубые» проведут товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках.

Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле».