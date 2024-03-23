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Матч молодёжной сборной России и «Насьоналя» начался на 20 минут позже

сегодня, 16:52

Начало товарищеской игры между молодёжной сборной России и молодёжной командой уругвайского клуба «Насьональ» было задержано примерно на 20 минут из‑за опоздания судейской бригады. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.

Поединок в Монтевидео должен был стартовать в 16:00 по московскому времени, однако пресс‑служба российской национальной команды сообщила, что начало встречи задерживается.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, который произошёл 22 марта. Футболисты сборной России вышли на поле в траурных повязках.

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Источник: matchtv.ru
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