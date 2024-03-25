Матч между «Сочи» и ЦСКА пройдёт со зрителями

Матч 22‑го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА пройдёт со зрителями. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Ранее инсайдер Иван Карпов в Telegram‑канале сообщил, что минспорта Краснодарского края ввело запрет на проведение массовых спортивных мероприятий со зрителями до 31 марта. Игра между «Сочи» и ЦСКА запланирована на 30 марта.

Мы считаем, что в текущей ситуации необходимо внимательно относиться к всеобщей безопасности. Сегодня мы сделали дополнительное письмо, направленное в профессиональные клубы, в частности в ФК «Сочи» и БК «Локомотив‑Кубань». В нём сказано, что допускается проведение соревнований со зрителями, если будут предприняты дополнительные меры, чтобы наши болельщики могли чувствовать себя в безопасности. Это — первое.