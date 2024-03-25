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Матч между «Сочи» и ЦСКА пройдёт со зрителями

сегодня, 19:49
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА30.03.2024 в 16:30 Не начался

Матч 22‑го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА пройдёт со зрителями. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Ранее инсайдер Иван Карпов в Telegram‑канале сообщил, что минспорта Краснодарского края ввело запрет на проведение массовых спортивных мероприятий со зрителями до 31 марта. Игра между «Сочи» и ЦСКА запланирована на 30 марта.

Мы считаем, что в текущей ситуации необходимо внимательно относиться к всеобщей безопасности. Сегодня мы сделали дополнительное письмо, направленное в профессиональные клубы, в частности в ФК «Сочи» и БК «Локомотив‑Кубань». В нём сказано, что допускается проведение соревнований со зрителями, если будут предприняты дополнительные меры, чтобы наши болельщики могли чувствовать себя в безопасности. Это — первое.

Во‑вторых, все матчи необходимо начинать с минуты молчания. В‑третьих, не должно быть никакой развлекательной части. Таким образом, могу заверить, что матч «Сочи» с ЦСКА пройдёт со зрителями, мы с клубом на связи, согласовав все вышеназванные моменты.

Вечером 22 марта произошёл теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

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Источник: matchtv.ru
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