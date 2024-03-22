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Выбежавшему во время матча Россия — Сербия болельщику грозит арест

сегодня, 12:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), грозит до 15 суток ареста, а также длительный запрет на посещение игр. Об этом сообщает источник со ссылкой на оперативные службы.

В настоящее время в отношении болельщика, который выбежал на поле в середине второго тайма товарищеского матча между сборными России и Сербии по футболу, составлен протокол по ч. 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований). Ему грозит арест на срок до 15 суток и запрет на посещение игр до семи лет.

Поединок прошёл 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. В середине второго тайма неизвестный мужчина пробежал через всё поле, после чего стюарды остановили его и увели в подтрибунное помещение.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 13:18
Матч товарняк, ничего не значащий. И зачем было рвать подметки? Пусть лучше отдохнет. может на пользу пойдет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:03
Почему не выяснили причину беговой?
Может на радостях, что Сборная феерит?
ТодЫть к награде!
Гость
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