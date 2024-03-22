Выбежавшему во время матча Россия — Сербия болельщику грозит арест

1711101180

сегодня, 12:53

Болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), грозит до 15 суток ареста, а также длительный запрет на посещение игр. Об этом сообщает источник со ссылкой на оперативные службы.

В настоящее время в отношении болельщика, который выбежал на поле в середине второго тайма товарищеского матча между сборными России и Сербии по футболу, составлен протокол по ч. 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований). Ему грозит арест на срок до 15 суток и запрет на посещение игр до семи лет.

Поединок прошёл 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. В середине второго тайма неизвестный мужчина пробежал через всё поле, после чего стюарды остановили его и увели в подтрибунное помещение.