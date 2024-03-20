Владимир Стогниенко прокомментирует матч Россия — Сербия для незрячих людей

Комментатор Владимир Стогниенко и актриса Ирина Безрукова прокомментируют товарищеский матч сборных России и Сербии для незрячих людей. Об этом сообщила руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева.

В приложении «Особый взгляд» будет транслироваться тифлокомментарий игры в прямом эфире.

В 2022 году мы запустили приложение «Особый взгляд», оно направлено на то, чтобы незрячий человек был автономным и самостоятельным, смог прийти в кинотеатр или дома за компьютером посмотреть фильм, но как это возможно? Звуковая дорожка тифлокомментария, которая загружена в приложении, автоматизируется с дорожкой фильма. Вообще, тифлокомментирование — отдельная профессия, требующая отдельных правил, то есть не любой журналист или филолог [справится], нужно дополнительные навыки получить. У нас больше 5 тысяч пользователей, около 12 тысяч скачиваний фильмов, следующий шаг — запуск прямого тифлокомментирования.

Сегодня мы запускаем это обновление на матче сборных России и Сербии среди слепых, также будет на матче болельщиков. А завтра уже на матче основных сборных России и Сербии. Это крутая опция, теперь стадион без дополнительного оборудования, пригласив тифлокомментатора, может сделать такую услугу. Матч сборных России и Сербии прокомментируют Ирина Безрукова и Владимир Стогниенко, он не является тифлокомментатором, но он проведёт специальную работу, чтобы его речь была понятна незрячим. А Безрукова является профессиональным тифлокомментатором, поэтому может получиться такой тандем.

В России проживает 330 тысяч людей с инвалидностью по зрению, хотя это достаточно не малочисленная группа, мы понимаем, что каждый человек достоин хорошего сервиса, правильно поданных услуг. Для того чтобы незрячие люди выходили из дома, развлекались, ходили на спортивные мероприятия, в цирк, кинотеатры, театры, существует такая услуга, как тифлокомментирование. Это лаконичное описание, описание предметов в пространстве и действиях, то есть визуальной составляющей для тех, кто не видит. С 2017 года мы продвигаем эту услугу в театрах, каждый год мы выдаём гранты примерно 60-70 театрам России, работаем с цирками, каждый год их количество увеличивается.