Выбежавшего во время матча России и Сербии фаната арестовали на 13 суток

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сегодня, 16:54

Мужчину, выбежавшему на поле во время товарищеского матча между сборными России и Сербии, арестовали на 13 дней. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы:

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Десятцкий Максим Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Суд назначил Десятцкому наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.

Ранее мужчина принёс извинения за то, что сделал.