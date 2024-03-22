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Выбежавшего во время матча России и Сербии фаната арестовали на 13 суток

сегодня, 16:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Мужчину, выбежавшему на поле во время товарищеского матча между сборными России и Сербии, арестовали на 13 дней. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы:

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Десятцкий Максим Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Суд назначил Десятцкому наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.

Ранее мужчина принёс извинения за то, что сделал.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:34
Не слишком ли строго,можно было и штрафом обойтись.
4j7bmkygwycb
4j7bmkygwycb
сегодня в 18:12
Он же не убил никого, просто бегал как бенгал...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:08
Я думаю с бегом 🏃‍♂️ 💨💨💨, он уже завязал ☝️😜🤣🤣
Гость
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