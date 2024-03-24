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Маскот своей симуляцией привлёк внимание зрителей матча английской Лиги 1

сегодня, 13:11
Нортгемптон ТаунЛоготип футбольный клуб Нортгемптон Таун1 : 0Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби КаунтиМатч завершен

«Нортгемптон Таун» обыграл «Дерби Каунти» в матче английской Лиги 1 (1:0), но игра запомнилась не только футболом.

Во время одного из эпизодов гости заработали угловой, нападающий Натаниэль Мендес-Лэнг попытался взять мяч, чтобы выполнить стандартное положение, но снаряд укатился в сторону маскота домашней команды. Дракон Кларенс шутливо отбросил мяч в сторону от игрока, тот в ответ слегка похлопал шутника. После этого маскот демонстративно упал на газон, комично изображая травму. Зрителей и комментаторов этот эпизод развеселил.

Маскот своей симуляцией привлёк внимание зрителей матча английской Лиги 1

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99cnzpm4wv7s
99cnzpm4wv7s
сегодня в 14:21
Ну этим уже никого не удивить... много таких чудиков есть в разных командах.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:00
Маскот таким образом потроллил игроков-симулянтов, которые часто подобным образом падают и изображают муки после легкого касания. Прикольный маскот у Нортхемптона, он еще потом угловой хотел подать, повеселил публику на славу)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:31
Он для этого и присутствует, чтою веселить народ!))
Гость
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