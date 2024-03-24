Маскот своей симуляцией привлёк внимание зрителей матча английской Лиги 1

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сегодня, 13:11

«Нортгемптон Таун» обыграл «Дерби Каунти» в матче английской Лиги 1 (1:0), но игра запомнилась не только футболом.

Во время одного из эпизодов гости заработали угловой, нападающий попытался взять мяч, чтобы выполнить стандартное положение, но снаряд укатился в сторону маскота домашней команды. Дракон Кларенс шутливо отбросил мяч в сторону от игрока, тот в ответ слегка похлопал шутника. После этого маскот демонстративно упал на газон, комично изображая травму. Зрителей и комментаторов этот эпизод развеселил.