Выбежавший на поле во время матча Россия — Сербия мужчина принёс извинения

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сегодня, 15:45

Выбежавший на поле во время матча сборных России и Сербии мужчина извинился за своё поведение.

28-летний Максим Десятцкий сообщил, что понимал, что нарушает закон, но всё равно совершил забег почти через всё поле во время встречи. За это ему грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до 7 лет.

Мужчина хотел получить 30 миллионов рублей от блогера и трэш-стримера Меллстроя, который пообещал их заплатить тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги Чемпионов. Десятцкий решил не дожидаться этого поединка, и устроил забег в футболке с Андреем Буримом (настоящее имя стримера) во время товарищеской встречи Россия — Сербия.