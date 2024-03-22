Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыТоварищеские матчи. Сборные 2024

Выбежавший на поле во время матча Россия — Сербия мужчина принёс извинения

сегодня, 15:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Выбежавший на поле во время матча сборных России и Сербии мужчина извинился за своё поведение.

28-летний Максим Десятцкий сообщил, что понимал, что нарушает закон, но всё равно совершил забег почти через всё поле во время встречи. За это ему грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до 7 лет.

Мужчина хотел получить 30 миллионов рублей от блогера и трэш-стримера Меллстроя, который пообещал их заплатить тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги Чемпионов. Десятцкий решил не дожидаться этого поединка, и устроил забег в футболке с Андреем Буримом (настоящее имя стримера) во время товарищеской встречи Россия — Сербия.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Выбежавшего во время матча России и Сербии фаната арестовали на 13 суток
Сегодня, 16:54
Выбежавшему во время матча Россия — Сербия болельщику грозит арест
Сегодня, 12:53
Владимир Стогниенко прокомментирует матч Россия — Сербия для незрячих людей
20 марта
Фанаты «Атлетико» сожгли футболку с фамилией Феликса
19 марта
Фанаты «Нэшвилла» скандировали имя Роналду в матче с «Интер Майами»
16 марта
Мбаппе — о просьбе перейти в «Арсенал»: «Ни за что. Там слишком холодно!»
16 марта
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:49
дуракам закон не писан (
shlomo
shlomo
сегодня в 16:23
Пусть 15 суток посидит... глядишь и на ум что то хорошее придёт
xhs3vwhxaegj
xhs3vwhxaegj
сегодня в 15:56
Вряд ли он получит эти 30 миллионов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:51
Если человек идиот, то это недолго)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 